Corte dei Conti, ex sindaco Scanno condannato a risarcire 20 mila euro

SCANNO. L’ex sindaco di Scanno, Eustachio Gentile, è stato condannato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale dell’Abruzzo, a pagare al Comune di Scanno 20.000 euro, come risarcimento danni per la mancata assunzione di una funzionaria vincitrice di un concorso espletato dal Comune di Scanno e conclusosi con l’approvazione della graduatoria il 6 maggio 1998.



Con sentenza numero 17/2017 del 18 ottobre 2016, depositata il 16 febbraio 2017, i Giudici contabili, oltre ad Eustachio Gentile, sindaco di Scanno al momento dei fatti ed attuale Commissario Straordinario della Comunità Montana Peligna di Sulmona, hanno condannato anche Massimiliano Lavillotti e Emanuele Paulone, all’epoca assessori nella giunta Gentile, a risarcire i danni al Comune per l’importo di 10.000 euro ciascuno.

Il danno riconosciuto con la sentenza n. 17/2017, emerso in occasione del riconoscimento di debito fuori bilancio (di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 dell’8 marzo 2015), deriva dalla liquidazione a favore di Stefania Spinosa della somma di euro 127.757,26 (oltre accessori) a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa, per la mancata assunzione presso il Comune di Scanno, come vincitrice del concorso regolarmente svolto.

Il Collegio giudicante ha riconosciuta fondata l’azione risarcitoria, «sussistendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile».

«Il danno è costituito – come motivano i Giudici contabili – dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente locale in conseguenza del risarcimento dei danni da esso pagato in favore della vincitrice di un concorso pubblico, mai assunta in servizio, all’esito del conseguente contenzioso dinanzi al TAR Abruzzo (il quale ha ravvisato nella fattispecie una evidente condotta illegittima dell’amministrazione locale)».

«Tutto lascia pensare», scrivono ancora i giudici, «che la questione della mancanza di risorse finanziarie costituisca una comoda motivazione per giustificare la soppressione del posto in organico già assegnato alla vincitrice di un regolare concorso svoltosi con la precedente amministrazione».

E’ stata considerata inoltre «destituita di fondamento» l’argomentazione secondo cui la riorganizzazione della pianta organica comunale costituiva una semplice attuazione degli indirizzi contenuti nella deliberazione consiliare numero 10 del 20 febbraio 1999.





«Dalla lettura attenta della deliberazione», scrivono i giudici, «emerge non solo l’assenza di qualsivoglia indicazione circa la soppressione di un posto già previsto in organico ed aggiudicato ad una vincitrice di concorso in attesa di assunzione, ma addirittura si prende contezza di un dibattito interno all’organo riguardante il previsto incremento dell’organico con una possibile nomina del direttore generale o di altri dipendenti addetti ad uffici di staff».

E’ tata giudicata «inverosimile e non credibile», invece, «l’asserita totale ignoranza, da parte dei due assessori, della questione concernente le assunzioni conseguenti ai due concorsi conclusi poco prima nel Comune».

«Si fatica, infatti, ad immaginare ciò che affermano le rispettive difese», dicono i giudici, «e cioè che i due amministratori fossero così sprovveduti e “al di fuori del contesto”, peraltro su questioni non proprio secondarie, in un piccolo borgo montano (meno di duemila abitanti), da ignorare la vicenda; né vi è motivo, poi, di credere che il sindaco Gentile sia stato malizioso e reticente, nei confronti dei suoi due colleghi di Giunta (in carica dal novembre 1998), al punto di tacergli che la dottoressa Spinosa lo aveva già due volte formalmente sollecitato ad assumerla (a marzo e ad aprile 1999), che egli aveva già riscontrato negativamente le due note e che la stessa aveva infine esperito un’azione giurisdizionale dinanzi al TAR contro il Comune (a maggio 1999)».



In considerazione di alcuni elementi emersi nella discussione e del contributo concausale «astrattamente imputabile all’operato di terzi», i Giudici contabili hanno ritenuto di dover limitare ad euro 40.000 la responsabilità amministrativa dei tre convenuti.

È questa la seconda condanna per danno erariale, che investe Gentile e la sua Giunta, essendo stati già condannati, con sentenza in appello n. 12/2011, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Centrale d’Appello, per l’affidamento di un appalto per la gestione di alcuni servizi per la riscossione dei tributi al Comune di Scanno (L'Aquila) negli anni 1999/2003.