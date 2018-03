Errori istituzionali e recidiva: il Parco scompare, la cava si allarga

ABRUZZO. Un maxi ampliamento di una cava, per quasi 607 mila metri cubi, dentro al Parco Nazionale del Gran Sasso.

Una follia condita, come se non bastasse, con «madornali errori» che nel corso degli anni si sono susseguiti senza che nessuno si scomponesse più di tanto. Pure chi si è accorto che c’era qualcosa di sbagliato (il Parco) ha ‘obbedito’ e fatto finta di nulla.

L’ultimo tassello: l’ok all’ampliamento della cava da parte della Commissione Via della Regione in un’area protetta sulla carta e la Stazione Ornitologica abruzzese che insorge. L’Abruzzo dei Parchi è anche questo.

Si tratta nello specifico della cava di Inerti Mozano S.r.l. nel territorio del Comune di Montereale.

Secondo l’associazione il via libera della Regione si baserebbe su una sequenza macroscopici errori di trasposizione dei confini della perimetrazione ufficiale del parco allegata nel 1995 al D.P.R. di istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Sbagli compiuti prima dall'Ente Parco del Gran Sasso e poi dallo stesso ministero dell'Ambiente, come emerso dai documenti ottenuti dopo un accesso agli atti presso l'ente parco. Quest'ultimo, in una nota del 2012, ha ammesso chiaramente che il confine considerato non è corrispondente a quanto riportato nel D.P.R. istitutivo del Parco pubblicato in Gazzetta Ufficiale.





«PALESE VIOLAZIONE DELLA LEGGE»

L'area oggetto dell'intervento è infatti chiaramente all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Zona di Protezione Speciale.

Non una cosa di poco conto: Augusto De Sanctis spiega che proprio per questo ci si ritrova davanti ad una «palese violazione della Legge 6 dicembre 1991 n.394 "Legge quadro sulle aree protette " e del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"»

Praticamente tutto il progetto approvato dal Comitato V.I.A. ricade all'interno del territorio del Parco Nazionale e della Zona di Protezione Speciale, i cui confini ricalcano quelli dell'area protetta.

«La sequela di errori è veramente incredibile», sottolinea Augusto De Sanctis, «ma, ai fini della decisione del Comitato V.I.A., il più critico è a nostro avviso quello dei funzionari del Ministero dell'Ambiente che modificano surrettiziamente i confini del parco senza averne alcun potere».





IL PRIMO ERRORE: LA TRASCRIZIONE DELL’ENTE PARCO

La mappa del 1998: Il Parco del Gran Sasso trasmette una nota (la n.2376/98 del 18 maggio 1998) alla quale allega una mappa difforme rispetto ai confine del D.P.R. che addirittura include anche il primo nucleo della cava, quello più a valle.

A seguito di questa perimetrazione palesemente erronea si svolge un processo la cui sentenza accerta che il confine segnato dal parco è sbagliato e che quella cava è esterna al perimetro del Parco.

Anche il TAR di L'Aquila, con sentenza del 7 novembre 2002, conferma l'errore del Parco.

«Incredibilmente ed in maniera del tutto fuorviante», denuncia De Sanctis, «questa sentenza viene richiamata (senza riferimenti precisi) sia nello Studio di Impatto Ambientale sia nell'istruttoria della Regione Abruzzo per il Comitato V.I.A. come elemento per dimostrare che anche il progetto di ampliamento ricade all'esterno del Parco. Una cosa del tutto errata in radice, sentenza alla mano».



IL SECONDO ERRORE DELL’ENTE

E si arriva al secondo errore del Parco quando dopo la sentenza l’ente affida ad un tecnico una consulenza e con Delibera Commissariale n.18/2007 dell11 settembre 2007 approva una nuova perimetrazione, sbagliata anche questa,

«Questo nuovo perimetro», spiega De Sanctis, «sposta di fatto i confini più a monte, introducendo quegli errori che abbiamo già visto in quella che diventerà l'ultima cartografia del Ministero dell'Ambiente che abbiamo già visto».





IL TERZO ERRORE

Il terzo ed esiziale errore è invece del Ministero dell'Ambiente. A quel punto interviene il dirigente Cosentino del Ministero dell'Ambiente che con la nota 277771 del 16/10/2007, pur richiamando a parole la necessità di rispettare le previsioni del D.P.R. del 1995, riparte dall'ultima perimetrazione del Parco arrivando ad un’ultima e sbagliata immagine.

«Inutilmente», segnala De Sanctis, «l'Ente Parco, che pur aveva commesso i primi due errori, con diverse note del 2008 e del 2012, ha cercato di evidenziare al Ministero che anche la sua cartografia era errata rispetto al D.P.R. facendo leva anche su quanto riportato dal Portale Cartografico Nazionale».

Dopo un'ennesima nota del Ministero che non è tornato sui propri passi, il Parco si è detto di sentirsi "obbligato" ad obbedire, ribadendo che il Ministero non si stava adeguando lui stesso al D.P.R.

Ed infatti il Parco scrive: «in ottemperanza a quanto confermato nella nota in riferimento, questo ente provvederà a rettificare la perimetrazione del Parco secondo quanto riportato nello stralcio cartografico ad esso allegato, NON CORRISPONDENTE (in maiuscolo nella nota originale, ndr) a quanto fissato nella cartografia allegata al D.P.R. 5 giugno 1995».

A questo punto la stazione Ornitologica chiede al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, di aggiornare la propria istruttoria tenendo conto di quanto dimostrato e di riesaminare il progetto in auto-tutela per annullare il precedente parere e rilasciarne uno negativo «in ottemperanza delle norme richiamate».

L’associazione che al Ministero dell'Ambiente, in auto-tutela per i possibili danni irreversibili all'ambiente derivanti da decisioni errate, di trasporre i confini del Parco secondo quanto riportato dalla cartografia allegata al D.P.R. e correttamente riportata nel Portale cartografico nazionale, consentendo all'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di operare secondo tale cartografia e non secondo quella erronea inviata dal Ministero dell'Ambiente nel 2007.