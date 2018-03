Pescara, nuovo aiuto del Consiglio comunale all’edilizia

PESCARA. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla procedura di variante che permette di ridurre l’estensione dei piani attuativi necessari a realizzare interventi edilizi e attrezzature pubbliche nelle zone di via Monti di Campli, strada Cavallaro, via Di Sotto, San Silvestro Colle e spiaggia, via Campo Felice, via Aldo Moro, via Monte Faito e via Fonte Romana, favorendo la realizzazione di iniziative immobiliari destinate al social housing e ai servizi (piccolo commercio e uffici).

Se da una parte le imprese beneficeranno di un alleggerimento della burocrazia che spesso è diventato un impedimento all’iniziativa economica, dall’altra la collettività otterrà un incremento di offerta di alloggi a costi ridotti rispetto agli standard del mercato immobiliare.

Inoltre, l’incremento del verde pubblico quale obbligo di cessione per chi vorrà costruire e la riduzione della edificabilità complessiva prevista e, quindi, del consumo di suolo sono un beneficio tangibile per la vivibilità dei quartieri popolari.

«Anche grazie a un fruttuoso lavoro con l’opposizione in consiglio comunale e alla preziosa collaborazione degli uffici, abbiamo modificato una disposizione del piano regolatore risalente al 2001 che ostacolava l’iniziativa imprenditoriale e impediva di recuperare all’uso pubblico aree destinate a standard per parcheggi e giardini pubblici», spiega l’assessore al governo del territorio e mobilità Stefano Civitarese.





«Le imprese interessate a investire nelle zone popolari cittadine non saranno più obbligate ad acquistare ettari di terreni edificabili spesso utilizzati a giardini e parcheggio di abitazioni esistenti, i cui proprietari non vogliono privarsene impedendo, di fatto, l’attuazione degli interventi edilizi» aggiunge l’assessore Civitarese.

«Ora le aree edificabili nelle sottozone B10 sono state ridotte di oltre il 50% rendendo gli ambiti di trasformazione coerenti con lo stato dei luoghi, pianificando come edificabili le aree effettivamente utilizzabili in tal senso e a verde privato i terreni residui che rimarranno nella disponibilità dei proprietari con l’ulteriore beneficio della tassazione IMU ridotta e rapportata a un uso non più edificatorio.

Come Amministrazione stiamo cercando di onorare gli impegni presi con la città e di incentivare l’economia cittadina in un momento di crisi strutturale senza compromessi al ribasso per l’ambiente.

Dopo l’approvazione della variante delle cosiddette B10, approderanno a breve in consiglio le modifiche alle norme tecniche del piano regolatore che vanno nella direzione del rinnovo del patrimonio edilizio esistente e della rigenerazione urbana, incentivando interventi di riduzione del rischio sismico e di incremento delle prestazioni energetiche degli edifici con concreti benefici per la sicurezza, l’ambiente e l’economia pescarese».







IL COMITATO DICE NO

Ma il Comitato "Salviamo il verde che c'è" non vede di buon occhio le novità introdotte dal Comune e ricorda come, ad esempio, si continui a pensare di riqualificare un’ area rimasta libera dal cemento, come quella di Via Monte Faito, costruendoci un supermercato con piano seminterrato che occuperebbe da solo circa 1000 metri quadrati all’interno di una area con una superficie utile di circa 4250m quadrati.

«Altro supermercato in una zona già ampiamente servita da questo tipo di struttura», sottolineano dal comitato, «quindi totalmente inutile alla collettività alla luce del fatto che in via del Circuito, sull’area dell’ex consorzio agrario, si sta procedendo con un progetto analogo realizzando un grande centro commerciale di una nota marca di supermercati. Il quartiere in questo modo si vedrà depredare di un terreno che potrebbe essere destinato a parco pubblico».

Il comitato “Salviamo il verde che c’è”, oltre alla petizione di firme depositata in comune all’attenzione del Sindaco, che non ha dato nessuna risposta in merito, ha cercato di sensibilizzare la classe politica e i vari gruppi consiliari, esponendo loro le proprie ragioni.

Ma la risposta è stata pressocchè univoca a parte il Movimento 5 Stelle che aveva proprio chiesto lla trasformazione di aree come quella di via Monte Faito da B10 a F1 (area urbana).