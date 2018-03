Filanda Giammaria, 60 giorni di tempo per trovare un’area dove ricostruirla

PESCARA. Ieri mattina il Consiglio comunale ha approvato la delibera per individuare, entro 60 giorni, un’area di scambio per edificazione di uno dei due palazzi che il costruttore Di Giovanni avrebbe diritto di realizzare in area ex filanda.

Si è deciso che il Parco di via Pasolini non potrà essere cementificato come merce di scambio né potranno essere ‘sacrificati’ altri spazi verdi della città.

«Il pericolo è ormai definitivamente sventato», ha ricordato il Capogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli. Era stato il centro-destra, circa due mesi fa, andando a spulciare la delibera inerente la ricostruzione dell’ex Filanda Giammaria, a scoprire che il sindaco Alessandrini aveva proposto, come oggetto di scambio, alla società anche la costruzione di un palazzone, per 2mila metri quadrati, al posto dell’attuale Parco di via Pasolini, di fronte alle Naiadi, dunque nella zona nord della città.

Anche i cittadini si sono opposti durante un sopralluogo svolto dalla Commissione nel parco a febbraio, mentre, nel frattempo, era già scattata la mobilitazione collettiva, con la raccolta di firme per una petizione, dichiarandosi pronti ad accamparsi nel parco per impedire l’arrivo di qualunque ruspa e peraltro indirizzando le proprie critiche anche verso la Regione.

E’ l’ente regionale, infaatti, come riportato negli atti, che dovrebbe finanziare l’intervento stanziando ben 1milione 300mila per riportare in vita il simbolo del passato, l’ex Filanda.





Nei giorni scorsi però l’assessore delegato Civitarese è andato in Commissione Gestione del Territorio annunciando una clamorosa marcia indietro, ovvero ha ufficializzato la presentazione, in Consiglio comunale, di un maxi-emendamento per cancellare il trasferimento delle volumetrie nel Parco di via Pasolini, escludendo la possibilità di spostare quelle volumetrie su qualsiasi altro ambito destinato a verde o di pubblico interesse.

E ieri, come previsto, l’emendamento è approdato in aula, ovvero la delibera è stata riscritta azzerando qualunque possibilità di intervento sulle aree verdi cittadine, e sono stati assegnati 60 giorni di tempo alla Struttura tecnica per individuare un’altra possibile soluzione, ovvero per verificare se esistano sul territorio altre aree idonee sulle quali, eventualmente, trasferire il cemento, ma senza produrre impatti eccesivi sull’ambiente.

In altre parole ora il Settore Patrimonio dovrà rifare un esame delle aree disponibili ed eventualmente proponibili in sostituzione del Parco di via Pasolini.





«Noi siamo convinti che anche quella ricerca non darà alcun esito, ma comunque monitoreremo la vicenda – ha aggiunto il Capogruppo Antonelli – perché in realtà quella ricerca è già stata condotta dagli Uffici, facendo emergere che l’unica area idonea era quella del parco delle Naiadi. Evidentemente se ora, dalla seconda ricerca, dovesse invece emergere che c’era un’alternativa al parco, allora sarà più che evidente che l’individuazione del parco di via Pasolini non era una scelta residuale o ineluttabile, ma era una chiara scelta politica e su questo apriremo un ampio confronto».

Intanto il comitato MiladonnAmbiente diretto da Edvige Ricci spera che il tempo sia necessario per risolvere una questione ormai annosa, «che nasce per evitare la cancellazione totale delle ultime tracce della storia industriale e di emancipazione femminile che Pescara conserva. Non si tratta, come scorrettamente viene spesso scritto di "ricostruire la filanda abbattuta", ma di creare un luogo culturale di documentazione del lavoro femminile nella storia di Pescara, con annesso restauro dell'ex casino di caccia ( '700-palazzo vincolato ma inutiulizzabile in caso di costruzione assentita a Di giovanni)».