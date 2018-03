Discarica Bussi, la mozione di Febo: «una piazza a Spoltore per ricordare l'assessore Contratti»

SPOLTORE. La consigliera comunale di Forza Italia, Marina Febo, ha presentato una mozione sulla discarica di Bussi e l’inquinamento a Spoltore (costituitosi nel processo) raccogliendo l’invito lanciato qualche giorno fa dal forum dell’acqua.

La proposta, infatti, era quella di intitolare una strada o una piazza a Giovanni Contratti, l’assessore comunale pescarese che già negli anni 70 denunciò l’inquinamento della Montedison nel sito industriale di Bussi.

«E' importante che l'assemblea democratica spoltorese rompa il silenzio e pronunci un giudizio di ferma e dura condanna per quanto avvenuto», spiega Febo, «e soprattutto individui sin da ora un percorso che trasformi questo evento dannoso in una opportunità di crescita civica per il nostro territorio e la nostra comunità, come accaduto in altre realtà europee, ad esempio la regione tedesca della Ruhr, che in poco più di un decennio ha trasformato vastissime aree inquinate in zone a forte attrazione turistica».

Febo nella sua mozione propone l'intestazione di una piazza o una via della città a Contratti, «con l'auspicio che d'ora innanzi vi sia una classe dirigente politica più responsabile e realmente capace di custodire i beni più preziosi che possediamo, l'ambiente e la salute».

Nella mozione si esortano gli enti competenti a procedere alla bonifica dei territori, la Provincia a individuare, a livello amministrativo, i responsabili della contaminazione e la Regione a rendere operativo il registro dei tumori e a richiedere uno studio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità, con l'intervento delle associazioni. Infine, la mozione impegna il Comune stesso a destinare fondi a iniziative educative con le scuole del territorio.

Lo scorso 17 febbraio la Corte di Assise di Appello di L’Aquila ha riconosciuto sussistente il reato di avvelenamento delle acque qualificato nella fattispecie colposa e il reato di disastro derubricato in colposo, ma con l’aggravante di aver agito nonostante la previsione dell’evento.

Gli imputati sono stati condannati, in solido fra di loro, al risarcimento del danno ambientale cagionato dal reato di disastro colposo, in favore del Ministero dell’ambiente, e al risarcimento del danno, cagionato dal reato di disastro colposo, tra gli altri anche in favore del Comune di Spoltore, da liquidare in separato giudizio civile;

Per il Comune di Spoltore è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro oltre al pagamento delle spese di costituzione, assistenza, e rappresentanza in giudizio.

«E’ di primaria importanza che, oltre alla condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria, l’amministrazione spoltorese rompa l’inspiegabile silenzio della politica ed esprima un giudizio di ferma e dura condanna nell’assise consiliare», chiude Febo.