Diga Campotosto: ok controlli su tenuta strutture

CAMPOTOSTO. Nell'incontro di oggi, Ministero dei Trasporti ed Enel, hanno fornito dati utili e soddisfacenti per consentire all'invaso di Campotosto di poter approvvigionare acqua.

«Adesso tutti gli enti preposti lavorino per salvare la prossima stagione agricola di un territorio, quello, teramano, composto da 4.500 aziende circa e circa 10.000 ettari di superficie agricola irrigua».

Lo ha spiegato l'assessore alle politiche agricole, Dino Pepe, al termine del tavolo operativo dove sono stati illustrati e acquisiti elementi tecnici e dati relativi ai controlli effettuati sulle strutture delle tre dighe presenti nel bacino di Campotosto, dopo le sequenze sismiche del 2016 e 2017.

Dopo il terremoto i cittadini che abitano a valle del lago artificiale di Campotosto hanno avuto paura che le antiche dighe costruite un'ottantina di anni fa potessero crollare. Gli ingegneri del ministero delle Infrastrutture preposti alla sicurezza delle dighe e quelli dell'Enel hanno verificato con accortezza: nessun rischio, solidissime. Il presidente della Commissione Grandi Rischi, il fisico Sergio Bertolucci, in televisione aveva evocato la parola Vajont. E quindi le autorita', per placare i cittadini, hanno ordinato all'Enel di aprire le paratoie e vuotare quel bacino idroelettrico dal quale si ricava elettricita' pulita. Ora e' quasi vuoto. Resta nel lago poco piu' di un terzo dell'acqua, cioe' solamente il fondo limaccioso.

Ai lavori del tavolo, coordinati dal presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, hanno partecipato il gestore dell'invaso, Enel, i responsabile del Mit (direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del ministero dei trasporti), i rappresentanti di Protezione civile nazionale, Ingv, prefettura dell'Aquila e di Teramo, Consorzio di Bonifica Nord, enti locali e organizzazioni agricole.

Sono state le associazioni agricole, nelle settimane scorse, a chiedere l'intervento del presidente Luciano D'Alfonso affinché venisse garantita, con il riempimento del lago di Campotosto, la stagione agricola. «Come è emerso dal tavolo - ha proseguito Pepe - sono state concluse tutte le verifiche tecniche sui dati raccolti dai controlli effettuati sulle strutture, ognuno ha svolto i compiti assegnati; sia il Mit nella sua veste di controllore, sia Enel in qualità di gestore, hanno fornito risposte positive. Inoltre, abbiamo calendarizzato i tempi per l'approvazione, da parte della prefettura competente, del documento di protezione civile (aprile 2017), a cui è allegato il piano di emergenza di evacuazione (maggio 2017), affinché anche i Comuni siano protagonisti e non parte passiva».





Il verbale della riunione sarà inviato ai componenti del tavolo e dopo l'accettazione, il gestore, di concerto con le autorità competenti, potrà attivare le procedure per favorire il riempimento dell'invaso e arrivare, entro un mese e mezzo, a una quota idrica di 1.310 metri sul livello del mare (60 milioni di metri cubi di acqua in più rispetto a oggi), quantità necessaria la stagione agricola a valle.

Proprio questa mattina Mauro Febbo aveva chiesto alla Regione di farsi promotrice presso l'Enel per ottenere un impegno formale nella comunicazione del livello di dotazione dell'acqua raggiunto della Diga di Campotosto e aveva annunciato la presentazione di una risoluzione sottoscritta anche dai consiglieri Paolo Gatti, Sandro Mariani, Giorgio D'Ignazio, Mario Olivieri e Alessio Monaco. Praticamente firmata da tutti i gruppi consiliari.





«La carenza idrica incide profondamente sull'economia in particolare nel settore agricolo (per il solo comprensorio teramano)», ha sottolineato Febbo, «63 milioni di mc di acqua utilizzata - 10.000 ettari irrigui - 85 milioni di euro di PLV diretta e/o indotta - e tanta manodopera, 4500 persone. Tutta la rete di canali di irrigazione che prima alimentavano i terreni di pianura con il tempo, non avendo subito alcuna manutenzione sono oggi inutilizzabili ed oltretutto la portata irregolare dell'acqua regimentata da Enel, e' priva di sedimenti di struttura quali ciottoli e pietrame, e cio' ha mutato completamente il letto del fiume; turistico: l'Acquedotto del Ruzzo ogni anno nei mesi estivi preleva circa 8 milioni di mc di acqua, potabilizzandoli ed immettendoli nelle condotte per soddisfare la maggiore utenza nella zona costiera. L'acqua ad uso potabile, per legge, ha la priorita' su tutti gli altri usi, ed e' per questo che il mondo agricolo vive questi momenti con grande apprensione e chiede che nell'invaso ricominci la fase di accumulo in vista della distribuzione che avviene in estate. Pertanto - i sottoscritti consiglieri regionali - impegnano il presidente della Regione D'Alfonso ad intervenire immediatamente al fine di ristabilire al piu' presto la normale attivita' della diga al fine di ristorare sia le attivita' aziendali sia il tessuto economico di quell'area».