Cimitero Lanciano, «tariffe aumentate del 400%»

LANCIANO. Il cimitero di Lanciano da sempre è stato gestito direttamente dal Comune, ha sempre funzionato correttamente, ha sempre garantito tutti i servizi previsti per legge, per decenni ha mantenuto tariffe congrue.

Un segreto di questa gestione era la complessa e sistematica collaborazione con le imprese funebri locali. Un accordo siglato nel 2004, ad esempio, impegnava il Comune ad assicurare la collaborazione di un muratore per le tumulazione presso le cappelle private.

Nel marzo 2015, però, qualcosa è cambiato. La nuova amministrazione ha deciso di affidare la gestione del cimitero ad una società municipalizzata, la Anxanum Multiservizi Intercomunali spa. All’origine della decisione non vi sono problematiche relative alla gestione del cimitero ma l’esigenza di aggirare il patto di stabilità e trovare i fondi necessari per terminare la parte nuova del cimitero.

Inizialmente non vi sono stati sostanziali cambiamenti nella gestione, con il passare dei mesi però c’è stato qualche problema.

«La municipalizzata», racconta Paolo Rullo, segretario Anifa, responsabile settore funebre Casartigiani, «ha incominciato a voler espletare autonomamente alcuni servizi senza la collaborazione delle imprese locali, ovviamente ciò ha comportato nuovi esborsi per le famiglie dolenti».

Per il quieto vivere le imprese locali hanno lasciato fare, hanno fatto finta di non vedere e di non sentire.

Poi il 6 febbraio 2017 con la delibera numero 26 tutto è cambiato, il Comune di Lanciano su istanza della municipalizzata approva un nuovo tariffario «a dir poco scandaloso», lo definisce Rullo.

«Le tariffe cimiteriali aumentano dal 300 al 400%, la cosa più deprecabile è che il tariffario è strutturato in modo da confondere il cittadino, non fargli capire esattamente quanto costi un servizio, i servizi vengono spezzettati in tanti adempimenti la cui somma totale determina il reale salasso. Persino l’Assessore Giacinto Verna ha impiegato più di un’ora a capire come calcolare il costo del servizio di tumulazione».



«NON SI PUO’ PIU’ CONTRATTARE»

«La municipalizzata», contesta Rullo, «è determinata nel rivendicare il proprio monopolio sui servizi cimiteriali, ovvero il cittadino lancianese non può più rivolgersi liberamente alle attività artigiane locali non può più contrattare il prezzo».

A titolo di esempio Rullo riporta il caso di scuola del posizionamento del feretro nel loculo.

E’ la naturale conclusione del servizio funebre, gli operatori funebri (da 5 a 7 unità) alla fine della cerimonia religiosa accompagnano la famiglia al cimitero e cosi come hanno fatto tutta la giornata si assumono l’onere di trasportare il feretro nell’ultima destinazione, ovviamente tale operazione rientra nel complessivo servizio funebre e alla famiglia non è imputato alcun corrispettivo aggiuntivo.

Invece oggi al Cimitero di Lanciano quando la famiglia arriva all’entrata deve licenziare il personale dell’impresa funebre e per il solo fatto di entrare nella area cimiteriale monopolizzata deve sborsare 100 euro + iva.

«Il combinato disposto dell’aumento non congruo delle tariffe cimiteriali con la gestione in monopolio di attività economiche soggette al regime di libera concorrenza pone inquietanti interrogativi», continua Rullo. «Se al più presto il Comune di Lanciano non fornirà chiarimenti sul suo operato, presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Lanciano».

LANCIANO Tariffe Servizi Ed Operazioni Cimiteriali by PrimaDaNoi.it on Scribd