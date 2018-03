Mercato etnico Pescara: centrodestra diffida, delibera passa

PESCARA. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la delibera sulla realizzazione dell'area da destinare a mercato etnico e dell'integrazione.

Presenti 16 consiglieri, l'atto è passato con 13 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto. Voto contrario del Movimento Cinque Stelle.

Decaduti gli 850 emendamenti presentati dalla minoranza di centrodestra che, prima di uscire dall'aula, ha lasciato una diffida a sindaco, presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali.

Il sì è arrivato proprio il giorno dopo la maxi operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato una banda specializzata in false griffe vendute nell’ex mercatino nei pressi della stazione. Ma Alessandrini oggi assicura che non ci sarà più illegalità.

«Con questo voto il Consiglio si è impegnato a risolvere una situazione rimasta sospesa per lungo tempo - ha detto il sindaco Marco Alessandrini -, una situazione che quasi un anno fa, a fronte di una sinergia con le forze dell'ordine e dopo anni di inerzia, questa Amministrazione ha affrontato, facendosi carico di uno sgombero per far cessare le situazioni di illegalità che hanno portato agli arresti di ieri, tollerate, invece, da chi è stato classe dirigente e ha preferito non farsene carico per anni. Arresti frutto proprio delle indagini che ci hanno spinto, allora, ad agire pur in modo doloroso nei confronti della comunità senegalese che conosciamo da anni e che in tutti questi mesi non si è mai sottratta al dialogo per cercare una soluzione al problema e continuare a lavorare».

«Proprio per questo - ha aggiunto - considero la diffida presentata oggi dalla minoranza di centrodestra come uno strano modo di farsi paladini della legalità, senza avere messo in cammino nulla per assicurarla quando era necessario. Sarà nostra priorità e cura continuare a fare in modo che quello che si è verificato lì non si ripeta in futuro».

La diffida presentata da Forza Italia, Pescara Futura e Pescara in Testa, rivolta al primo cittadino, al presidente del Consiglio ed ai consiglieri, mirava a fare ritirare la delibera sul mercatino etnico. Le minoranze di centrodestra lo hanno fatto ritenendo che l'operazione condotta ieri dalla Guardia di Finanza, che ha smantellato una banda specializzata in false griffe, rappresenti uno spartiacque.

«D'ora in avanti - hanno spiegato - il sindaco Alessandrini e la sua maggioranza non potranno più far finta di non sapere cosa accadeva e potrebbe accadere di nuovo tra quelle bancarelle, ormai la consapevolezza è assoluta e dunque anche le responsabilità sono chiare».





M5S: «IMPEGNI VIOLATI»

Il M5s ha detto 'no' a mettere il mercato nel terzo sottopasso della stazione ed attacca l'amministrazione di centrosinistra per aver violato gli impegni presi con la città.

«La nostra proposta di inserire i commercianti in regola nei mercati esistenti o in mercati sperimentali aperti a tutti e che venne approvata nel 2015 anche dal consiglio comunale, è stata oggi disattesa dal centrosinistra che ha delegittimato così la decisione dell'organo di governo consiliare cittadino», spiega la consigliera M5s Enrica Sabatini «e con ben 18 mesi di ritardo, la Giunta Alessandrini, non solo ha violato l'impegno preso, ma ha deciso di spendere ben 250 mila euro di soldi pubblici di un ente in predissesto, per la scelta sbagliata».

Il Consiglio comunale approvò, infatti, un ordine del giorno del Movimento 5 stelle in cui si impegnava ad integrare nel tessuto commerciale gli operatori che, con posizioni amministrative in regola e con titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, avessero voluto vendere prodotti etnici nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei requisiti di sicurezza degli operatori e dei fruitori ed adempiendo, inoltre, agli oneri imposti dai regolamenti comunali sul commercio.





SINISTRA ITALIANA SODDISFATTA

Soddisfatti, invece, i consiglieri comunali di Sinistra Italiana che parlano di «una scelta necessaria e coraggiosa quella di oggi, un problema che da troppo tempo attendeva una risposta. Dunque ora si apre una nuova storia tutta da scrivere, e seppur gli esiti non sono affatto scontati, possiamo affermare che questa è la prima Amministrazione della città che si pone come obiettivo quello dell’integrazione e della dignità del lavoro migrante con atti concreti. Ora sarà possibile emanare un adeguato avviso pubblico a norma di legge per individuare il soggetto gestore dell’area commerciale che si andrà ad insediare».

Si contesta però l’opposizione rea, secondo loro, di aver fatto «una caccia alle streghe contro i migranti, un comportamento irresponsabile teso solo ad ottenere qualche consenso elettorale in più soffiando sulla crisi e cavalcando una pericolosa guerra tra poveri».

CENTRODESTRA: «SITUAZIONE ESPLOSIVA, RISCHIO DI CONCORSO IN COOPERAZIONE COLPOSA»

L’operazione della Procura antimafia ci conferma che la situazione è esplosiva» ha denunciato il centrodestra, «qui non è più un problema di integrazione, ma di ordine pubblico serio, di rilevanza nazionale. A questo punto abbiamo diffidato i consiglieri comunali dall’approvare quella delibera perché, in virtù dei principi della Cassazione, si potrebbe ravvisare un concorso di cooperazione colposa se dovessero emergere in prospettiva ulteriori fatti penalmente rilevanti in quell’area».

«La nostra opposizione è netta – ha confermato il consigliere Rapposelli –, anche sotto l’aspetto economico, a un mercato che è una ghettizzazione con uno sperpero di 250mila euro di soldi pubblici».

«Qui non si tratta di razzismo – ha ribadito il Vicecapogruppo D’Incecco -: la nostra è una battaglia di legalità e opportunità, siamo convinti che la vera integrazione si avrà solo se operatori ambulanti italiani e stranieri lavoreranno insieme, rispettando le stesse regole. Sicuramente i fatti gravi registrati ieri rappresentano uno spartiacque, un punto di non-ritorno».

«Oggi il sindaco Alessandrini meriterebbe un secondo ‘tapiro d’oro’ per la sfortuna, perché non ci poteva essere timing più sfavorevole con un’indagine giunta a conclusione proprio mentre il Consiglio cercava di approvare quella delibera sul mercatino. Da sindaco – ha detto il consigliere Albore Mascia, ex sindaco – oggi io avrei chiesto al Presidente del Consiglio di sospendere la discussione in aula, avrei chiesto un incontro urgente a questore e Prefetto, avrei chiesto i connotati di quell’operazione e avrei sospeso il dibattito, convocando tutti i capigruppo di maggioranza, spiegando loro le ragioni della sospensione e avrei aperto una riflessione sull’iniziativa che invece viene portata avanti pervicacemente da consiglieri come Pagnanelli, Martelli, Santroni, ossia da persone che non hanno la responsabilità di un sindaco che dovrebbe essere leader della sua maggioranza e non ostaggio di logiche ideologiche».







CONFCOMMERCIO BOCCIA DELIBERA

La Confcommercio di Pescara boccia in maniera netta la delibera del Consiglio Comunale di Pescara in merito all’istituzione del mercatino nei locali della Stazione di Pescara.

Come sempre sostenuto dall’associazione si tratta di «una scelta scellerata che prevede un impegno di spesa per la sistemazione dei locali altrettanto scellerata. In un momento in cui non si riescono a trovare soldi per le buche delle strade cittadine, in cui si chiedono soldi ai commercianti per la regolarizzazione amministrativa delle tende, non capiamo davvero la logica di una spesa così ingente per la sistemazione di un mercatino che rischia di diventare un ghetto».

La Confcommercio di Pescara di concerto con la FIVA-Associazione Provinciale Ambulanti intende ribadire «di essere contro ogni forma di discriminazione, ma al tempo stesso di pretendere che da tutti si osservi il rispetto delle regole. Ricordiamo che nella sola città di Pescara si tengono ben otto mercati settimanali in cui possono essere integrati gli operatori senegalesi; gli ambulanti locali offrono la più totale disponibilità per la piena integrazione all’interno delle aree mercatali istituite e riconosciute dal Comune di Pescara ma anche negli altri Comuni limitrofi».

L’Associazione ritiene altresì «poco gratificante il fatto che venga creato un mercatino etnico posizionato in un’area fissa e prestabilita, addirittura a spese del Comune e limitata nei contenuti e nell’estensione; una soluzione tra l’atro che accontenterebbe pochi, creando ulteriore discriminazione e ghettizzazione e in contrasto con la legge regionale».