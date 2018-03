Ufficio caccia e Pesca spostato da Chieti a Pescara. Febbo: «un abuso»

CHIETI. Chiuso e trasferito a Pescara l'ufficio provinciale caccia e pesca di Chieti.

Una ennesima perdita per la città dopo il riordino sanitario privato e pubblico, l'abbondano economico e la cattiva gestione delle Case di riposo di Chieti, i ritardati finanziamenti alla cultura come per il teatro Marrucino, gli uffici provinciali dell'ambiente trasferiti a Pescara, la sede ex- Arpa, ora TUA sempre trasferiti a Pescara, i pochi finanziamenti per Chieti per le frane, le promesse ancora non mantenute sugli interventi per il territorio cittadino riguardo al dissesto idrogeologico pregresso.

«Continua cosi' nel silenzio piu' totale, mattone dopo mattone, la demolizione di Chieti», denuncia il consigliere regionale Mauro Febbo che parla di «ennesimo abuso, 'd'ufficio', sulla citta' di Chieti» da parte della Regione con la complicità della Provincia «guarda caso tutte e due targate PD»,

Dunque ora un altro importante ufficio provinciale viene chiuso e spostato a Pescara, senza nessuna concertazione con gli enti interessati.





«Un ufficio - afferma Febbo - che riveste, non solo un ruolo amministrativo, per l'indotto che genera in termini di microeconomia con gli utenti (tra cacciatori, pescatori e raccoglitori di funghi parliamo almeno di 9.000 persone) ma anche per la storicita' della funzione dell'ufficio stesso, quello, appunto, di caccia e pesca che racchiude una tradizione storica del piu' grande territorio provinciale della regione Abruzzo, quello di Chieti. Tutto questo con una presidente di Giunta Regionale Luciano D'Alfonso, che pensa solo a fare il sindaco di Pescara e non il Presidente della Regione, dove, quanto meno avrebbe un debito elettorale su Chieti ricevendo quasi 12.000 mila preferenze, nelle ultime elezioni regionali, di cittadini teatini, che sta ringraziando, e non solo loro, con una continua e sistematica spoliazione di quella che e' la vocazione soprattutto e non solo culturale ed amministrativa».

Secondo Febbo prima di arrivare a questa decisione sarebbe stato opportuno che la Regione interpellasse Provincia e Comune, «come d'altronde si sarebbe dovuto fare per altre future destinazioni di uffici come quello dell'ambiente e della sede della TUA - conclude Mauro Febbo - per chiedere disponibilita' logistica al fine di lasciare queste attivita' in citta'. Ma ancor piu' grave e' che solo l'ufficio provinciale di Chieti viene chiuso e trasferito (a Pescara) mentre per Teramo, L'Aquila ed ovviamente Pescara restano dove sono, cosi' come accaduto per l'Ufficio Ambiente, una condotta inqualificabile e' intollerabile».