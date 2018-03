Appalti pilotati alla Procura di Pescara, assolto il cancelliere

PESCARA. E' stato assolto "perché il fatto non sussiste" Luigi D'Anniballe, dipendente del tribunale di Pescara.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuliano Milia, era stato accusato di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" perché, a giudizio dell'accusa, nel settembre 2012 avrebbe pilotato un appalto per la gestione delle intercettazioni ambientali e telematiche a favore della società Ips Spa di Aprilia, risultata fin da subito estranea alla vicenda.

L’inchiesta è stata seguita nel tempo dal procuratore capo Federico De Siervo, dai sostituti Mirvana Di Serio e Cristina Tedeschini.

La sentenza di assoluzione è stata pronunciata ieri pomeriggio dal tribunale monocratico del capoluogo adriatico presieduto dal giudice Laura D'Arcangelo.

D'Anniballe, all'epoca dei fatti contestati, era impiegato nella segreteria, al quinto piano della Procura, dove ha sede il centro intercettazioni.







IL RACCONTO DEL TESTIMONE

Nel 2012 venne pubblicato il bando: la spuntò la Ips che già lavorava al quinto piano. Contratti e convenzione tra procura e ditta vennero firmati nel periodo in cui stava per insediarsi il nuovo procuratore De Siervo.

Qualche tempo dopo si presentarono alla polizia di Pescara due collaboratori della ditta che raccontarono una storia molto delicata. Uno di questi era Antonio Fiorentino che disse di conoscere D’Anniballe e che questi gli avrebbe offerto la possibilità di lavorare con lui in procura a partita Iva.

Fiorentini si aprì la partita iva ed un conto in banca e diventò collaboratore della Ibs anche se di informatica non ne capiva nulla.





Gli investigatori ritenevano di poter provare anche documentalmente che proprio il capo cancelliere avesse favorito la Ibs anche attraverso il sistema di punteggi.

L’inchiesta non è stata semplice ed ha imbarazzato e sorpreso non poco gli stessi vertici della procura, dal procuratore aggiunto Cristina Tedeschini al procuratore Federico De Siervo, mentre ha scosso i dipendenti che sono stati raggiunti da voci non sempre precise anche perchè l’inchiesta è stata subito secretata.

Tra il 2013 ed il 2015 le indagini si conclusero e la procura chiese al giudice per l’udienza preliminare di archiviare le accuse ma il giudice Nicola Colantonio, tra le sue prime decisioni da gup, decise per l’imputazione coatta, cioè ha obbligato il pubblico ministero a formulare il capo di imputazione rinviando D’Anniballe a giudizio.