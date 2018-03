Truffa post sisma da 400 mila euro. Ancora sequestri e denunce a L’Aquila

ABRUZZO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito questa mattina un sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 400.000 euro emesso nei confronti di una società aquilana che opera nel settore della commercializzazione di autovetture nuove e usate.

La società ha ricevuto ingenti finanziamenti nazionali e comunitari stanziati a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2009. Il reato contestato è quello di truffa ai danni dello stato.

L’indagine di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, ha cercato di fare chiarezza sulle procedure di concessione dei contributi riconosciuti all’impresa dalla Regione Abruzzo (a valere sul bando POR-FESR Abruzzo 2007-2013 destinato agli interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle imprese) e dal Comune di L’Aquila (a valere sull’OPCM 3789 del 2009) a titolo di indennizzo/contributo post sisma.

Si tratta di finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino dei beni mobili registrati, delle materie prime e dei prodotti finiti distrutti o danneggiati a seguito del terremoto.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria hanno dovuto accertare la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dei contributi.





Ed è a quel punto che sono emersi numerosi e gravi illeciti: raggiri commessi dagli indagati che, avvalendosi anche di perizie false, avrebbero istituito le domande di indennizzo/contributo dichiarando fatti non rispondenti al vero. Ciò ha consentito loro di percepire indebitamente circa 400 mila euro.

Gli inquirenti, ad esempio, hanno coperto che uno degli immobili che era stato inserito tra i beni dell’attività d’impresa, gravemente danneggiato dopo il sisma, non rientrava, in realtà, nel complesso aziendale della società, in quanto affittato a terzi.

E’ stato anche scoperto che gli indagati hanno violato il divieto di cumulo previsto dal Bando POR-FESR Abruzzo 2007-2013, in quanto hanno richiesto e ottenuto un ulteriore contributo (ex O.P.C.M. 3790/2009) dal Comune dell’Aquila per la riparazione dell’immobile utilizzato per l’attività d’impresa danneggiato dal sisma che era stato già indennizzato dalla Regione Abruzzo, ‘dimenticando’ però di comunicarlo all’Ente.

Sempre al Comune de L’Aquila, inoltre, è stato comunicato un periodo di sospensione dell’attività d’impresa causato degli eventi sismici non corrispondente al vero.