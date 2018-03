Nomina direttore amministrativo Asl Chieti: chiuse le indagini

CHIETI. La procura di Chieti ha chiuso le indagini sulla nomina del direttore amministrativo della Asl di Chieti, Sabrina Di Pietro.

Le accuse giunte da due esposti del consigliere regionale, Mauro Febbo (Fi) potrebbero costare ora un eventuale rinvio a giudizio per l’attuale direttore che, secondo l’accusa, sarebbe stata nominata senza avere i titoli previsti per legge.

In estrema sintesi mancherebbero a Di Pietro i 5 anni di esperienza direttiva all’interno di strutture sanitarie non potendo ricomprendersi in tale fattispecie l’esperienza svolta presso l’ex Onpi di Spoltore che non risulta essere accreditata presso la Regione come “struttura sanitaria” ma come casa di riposo.





La vicenda era emersa proprio grazie al consigliere Febbo che ha portato una serie di atti in procura dopo averli avuti con estrema difficoltà dalla Asl di Chieti. La discussione approdò anche in commissione di vigilanza e poi in consiglio regionale.

Le risposte fornite dalla ASl e dall’assessore competente però fruttarono un addendum all’esposto.

La vicenda ha assunto anche aspri toni politici in un momento in cui la sanità abruzzese veniva riorganizzata pesantemente dalla giunta D’Alfonso, allora ancora commissario, e mentre ripartiva veloce l’iter del project financing del nuovo ospedale Maltauro.



Di Pietro, già passata per la Asl di L’Aquila ai tempi di Roberto Marzetti e poi al Comune di Spoltore, suo luogo di residenza (è sposata con Lucio Matricciani da 29 anni quasi sempre in consiglio comunale) iniziando la sua carriera come vice segretario generale dell’ente.







Sulla nomina è stato fatto notare un ulteriore particolare: la Asl prima di procedere ha sentito il bisogno di chiedere un parere legale. Non ad un avvocato qualunque ma ad uno dello studio di Tommaso Marchese, storico difensore delle cliniche private e dell’Aiop.

Febbo contestò «un evidente conflitto di interessi» tra il legale incaricato da Di Pietro e la Asl teatina.

«Risulta fatto notorio che l’avvocato Rulli collabora attivamente e continuativamente nello studio dell’avvocato Tommaso Marchese, il quale procuratore, cosa altrettanto nota, patrocina numerosi contenziosi per conto di cliniche private contro la ASL teatina. E’ oltremodo incomprensibile – conclude Febbo – l’atteggiamento dei vertici della Asl teatina che continuano a non rivolgersi né agli Uffici interni all’assessorato alla Sanità né ai 3 uffici legali a disposizione per avere la certificazione che l’ex Onpi sia o meno accreditata».