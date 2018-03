Incendio auto patron Pescara: indagati tre tifosi

PESCARA. Tre giovani tra i 20 ed i 27 anni indagati per il reato di incendio doloso nelle indagini seguite al rogo di due auto del presidente del Pescara calcio, Daniele Sebastiani, la notte tra il 6 ed il 7 febbraio scorso, a Pescara, dell'abitazione del patron biancazzurro.

Gli agenti della Digos della Questura di Pescara, coordinati dal Vice Questore aggiunto Leila Di Giulio, hanno infatti effettuato questa mattina tre perquisizioni domiciliari a carico dei tre.

Due sono giovani appartenenti all'area del tifo non organizzato del Pescara calcio; il terzo è un giovane in passato coinvolto in una inchiesta su episodi legati all'estrema destra. Al momento non sono stati forniti i nomi.

Le perquisizioni sono state eseguite in tre domicili di Pescara, Montesilvano e in un paese dell'Area Vestina nel Pescarese.

Sequestrati capi di abbigliamento che sarebbero stati riconosciuti dalle immagini delle telecamere.

Le indagini, coordinate dal Pm Mirvana Di Serio, proseguono per risalire ad altri due giovani che si ritiene abbiano partecipato al blitz di un mese fa.





Dunque ad un mese esatto arriva la svolta. Quella notte andò a fuoco una Jeep Suv mentre una Smart è stata danneggiata. I due mezzi erano parcheggiati nel cortile, al di là del cancello che delimita la proprietà, insieme a una terza auto che non è stata raggiunta dalle fiamme grazie all’intervento dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere il rogo per oltre un’ora.

L’allarme scattò alle 3.30 dopo che un dipendente della Attiva in servizio notò le fiamme. Qualche giorno prima nei pressi dello stadio Adriatico erano apparse scritte offensive verso il dirigente biancazzurro.

La domenica precedente, prima e dopo la gara casalinga con la Lazio, persa dagli abruzzesi per 6-2, Sebastiani era stato pesantemente contestato dai tifosi, dichiarando al 91' di stare valutando anche la decisione di poter lasciare la società a fine stagione.