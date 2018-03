Sospesa attività bar Controguerra. «Troppi pregiudicati»

TERAMO. Il Questore di Teramo ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del “Bar Audax” in via Piane Tronto 28 a Controguerra.

Il provvedimento è stato adottato, a seguito di istruttoria della Divisione Polizia amministrativa e Sociale della Questura, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede la facoltà, per l’Autorità Provinciale di polizia di sospendere le licenze degli esercizi pubblici quando questi costituiscano “pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Dopo alcuni controlli effettuati in più occasioni da Militari della Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica, Stazione dei Carabinieri di Nereto e Corropoli, è stata riscontrata sistematicamente la presenza, all’interno del locale, di pregiudicati, anche extracomunitari, per reati vari (furti, rapine, spaccio di stupefacenti, danneggiamenti, prostituzione).

Da qui la decisione di sospendere l’attività per 15 giorni.