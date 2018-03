Rifiuti sulle spiagge di Vasto. Governo: «arrivano dall’estero». Castaldi (M5S): «surreale»

VASTO. Secondo il Governo, i rifiuti trovati l'anno scorso sulla spiaggia di Vasto sarebbero di provenienza straniera.

E’ quanto emerge dalla risposta ad una interrogazione presentata dal senatore vastese del Movimento 5 Stelle, Gianluca Castaldi.

Nel luglio scorso, per diversi giorni ed in maniera diffusa, sulla spiaggia vastesi si arenarono pezzi di plastica dalla forma indefinita, bottiglie accartocciate, buste, cartoni del latte, nonché rifiuti pericolosi quali siringhe e fialette di vetro.

L’ufficio marittimo escluse che la provenienza dei rifiuti arenati derivasse dalle navi in transito giornaliero nel mare Adriatico (circa 100 navi al giorno) al largo di Vasto; al contrario si ritenne che i rifiuti riversati sulla spiaggia provenissero dai fiumi e dagli scarichi illegali effettuati nei fiumi Sangro e Trigno.

Versione, però, smentita dall'Arta secondo la quale l'estensione del fenomeno, la direzione prevalente delle correnti e la lunga permanenza dei rifiuti in acqua di mare lasciano ipotizzare che il materiale provenisse «da fiumi lontani dal litorale con origine extra nazionale».





Tesi ripresa anche dal Governo

Incredulo il senatore dei 5 Stelle dal momento che fra quei rifiuti c'era materiale con riferimenti ad attività commerciali della zona Vasto, San Salvo e Lanciano. Castaldi parla di «scenario surreale»: «dunque», ipotizza il senatore pentastellato, «un nutrito gruppo di paesani locali prima fa shopping nel nostro territorio, poi va in vacanza in Croazia o in Albania e butta tutti i suoi rifiuti in mare, i quali, per una sorta di legge del contrappasso, vengono trainati dai flutti marini proprio fino ai territori di origine. Allo scaricabarile ci sono abituato, ma qui raggiungiamo vette di creatività da film di fantascienza: manca solo di dire che sono stati gli extraterrestri scaricando rifiuti in volo dai loro ufo».

Castaldi fa notare che tra Comune di Vasto, Regione Abruzzo e Governo, tutti e tre targati Partito democratico, si sono sentite solo generiche rassicurazioni: «i nostri fiumi sono avvelenati, ma ci dicono che va tutto bene. Le spiagge vengono invase dai rifiuti, la balneazione viene vietata, ma ci dicono che i sistemi di depurazione funzionano alla grande. La colpa, al massimo, è di noi cittadini. I vastesi oggi hanno l'ennesima conferma di un fatto già assodato: se vogliono nelle istituzioni qualcuno che difenda l'ambiente, dovranno rivolgersi altrove in futuro».