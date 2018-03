Ponte del Mare, serve un’altra manutenzione da 213 mila euro

PESCARA. Un nuovo bando, da 213.500 euro di cui 7 mila per oneri della sicurezza, per la manutenzione del Ponte del Mare.

L’opera diventata il volto identitario della città, a distanza di nemmeno due anni, ha bisogno di nuovi lavori: anche a causa della sua posizione viene quotidianamente battuta dal vento, salsedine ed escursioni termiche.

L’ultima opera di manutenzione risale al luglio 2015: in quel caso si spesero 80 mila euro. Dopo 15 mesi ne servono più del doppio.

L’infrastruttura, inaugurata l'8 dicembre 2009, è costata in tutto oltre 7 milioni di euro e la quasi totalità della somma è stata finanziata dalla fondazione PescarAbruzzo, Fater, Almacis, Toto, Ferri holding e Di Properzio.

La Mospeca (società fallita nel 2010) era capofila di un'associazione temporanea d'impresa composta anche dalle società De Cesaris e Solisonda. Il contratto prevedeva che proprio alla capofila spettassero due anni di collaudi gratuiti.

Poi dal 2012 stop anche lavori di manutenzione straordinaria nonostante il responsabile del servizio Lavori pubblici Giuliano Rossi, avesse un piano preciso con tanto di stima dei costi: 80.000 euro per il 2012, 60.000 per il 2013 e 70.000 per il 2014. Ma questi soldi non sono mai arrivati, perché la Ragioneria aveva respinto al mittente la richiesta a «causa dell’incapienza del relativo stanziamento».



IL NUOVO BANDO

Così oggi è stato pubblicato il bando e c’è tempo per presentare le offerte fino alle 13 del prossimo 27 marzo. Le buste saranno aperte il 30 marzo. Si tratta di una procedura aperta che vedrà vittoriosa l’offerta più bassa.

La progettazione esecutiva della manutenzione approvata a marzo del 2016 è stata redatta dall’ingegnere Paolo Iannetti al quale risulta affidata anche la direzione dei lavori (incarico diretto da 19.743 euro).

Tante le operazioni che bisognerà fare tra le quali risanare alcune lesioni con delle fibre di carbonio, verniciare le strutture in acciaio che si sono ossidate nella parte pedonale e in quella ciclabile.





La ditta vincitrice dovrà anche sistemare la «protezione anticorrosiva di superfici degradate in acciaio al carbono con cicli protettivi ad alta durabilità», eliminare la ruggine presente e pitturare (a pennello, a spruzzo).

Secondo i rilievi tecnici la parte del ponte ciclabile versa in condizioni migliori rispetto a quella pedonale ma comunque presenta una «diffusa ossidazione».

Nei lavori è previsto anche il ripristino in alcune parti della verniciatura dell’antenna. Sono stati riscontrati anche problemi per quanto riguarda il deflusso dell’acqua piovana. Bisognerà dunque spostare alcuni tubi in pvc. Poi ancora controllare e sostituire bulloni deteriorati, pulire la superficie esterna del ponte, smontarla e rimontarla per eliminare eventuali foglie.

a.l.