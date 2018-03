Mercato senegalesi alla stazione Pescara, centrodestra: «750 emendamenti per dire no»

PESCARA. Sull’allestimento del nuovo mercato abusivo degli extracomunitari nel sottopasso ferroviario, oggi Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura daranno battaglia in Consiglio comunale presentando oltre 750 emendamenti di merito con l’obiettivo di bloccare «una delibera vergognosa».

«Pensare di spendere 200mila euro di soldi pubblici per un mercato illegale grida vendetta per tutte le persone che non hanno un lavoro e stanno morendo di fame», denunciano i consiglieri di centrodestra. «Pensare di creare una struttura esclusiva per i senegalesi, che per vent’anni non hanno versato un euro di occupazione del suolo pubblico, e sulla quale non avremo alcun controllo è assurdo. Chiedere al Consiglio comunale di approvare un progetto, mentre i lavori sono già realizzati per buona parte, è poi una presa per i fondelli per tutti i pescaresi e su questo interpelleremo il Collegio dei Revisori dei Conti. Pensare di far passare quella delibera è moralmente e istituzionalmente inconcepibile»

Nella delibera i costi dell’operazione sono stranamente lievitati in maniera esponenziale passando dai 50mila euro già previsti con un primo atto di giunta, a 200mila euro complessivi.

Da qui una serie di osservazioni, tecniche e politiche da parte del centrodestra: «in nessun atto si rintraccia la provenienza delle somme previste, ovvero nella prima delibera di giunta si parla di lavori per 50mila euro, omettendo di dire che sono i soldi erogati dalla Regione Abruzzo e vincolati alla realizzazione del mercato abusivo per gli extracomunitari».

E tra la delibera di giunta e quella che oggi arriverà in Consiglio comunale, in coincidenza delle opere pubbliche elencate, non si capisce perché prima costano 50mila euro e poi 200mila euro, e se quei primi 50mila euro sono compresi nei 200mila o meno.





Su questo i consiglieri di opposizione hanno già inviato una nota formale al Collegio dei Revisori dei Conti per sollevare il ‘caso’ sull’ennesima delibera «scritta male, volutamente confusa e dunque irricevibile».

Poi, sostanzialmente la delibera che verrà portata in Consiglio comunale chiede all’Assemblea di approvare lavori e interventi pubblici, come la demolizione del muro in cemento armato con la realizzazione di un ingresso con cancello; la sostituzione dell’impianto di illuminazione; il rifacimento del sistema di raccolta di acque da infiltrazione piovana; il rivestimento delle pareti laterali, la recinzione e la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, con 4 telecamere, e la collocazione degli estintori e degli idranti, che pure sono previsti nel progetto definitivo ed esecutivo già approvato dalla giunta, e in parte già realizzati.





«Non ci sembra corretto far approvare al Consiglio dei lavori già effettuati. Intanto – ha proseguito il Capogruppo Antonelli – il nostro giudizio sull’intera operazione resta fortemente negativo: oggi sappiamo che il sindaco Alessandrini intende posizionare sotto il tunnel ferroviario 100 ambulanti extracomunitari, spendendo 200mila euro di soldi dei pescaresi e già questo è vergognoso, per un Comune che da due anni piange miseria, imponendo un salasso fiscale a tutti i cittadini, ma poi per i propri interessi i soldi li trova e sperpera, somme utili a fare altro, anche sul fronte dei mercati, ad esempio, terminando le opere nel mercato di piazza Muzii anche sul fronte della sicurezza, o restituendo dignità al mercato coperto di Porta Nuova. Cosa ancora più grave, il Comune non avrà alcuna forma di controllo sul mercato degli extracomunitari».

Una volta allestita l’area, infatti, la giunta Alessandrini non procederà con i propri uffici ad assegnare i 100 posteggi ad altrettanti ambulanti extracomunitari in regola, preoccupandosi di effettuare le opportune verifiche, come accade in tutti i mercati della città. Il sindaco, in realtà, ha previsto di affidare la gestione del tunnel mercatale a un Ente o una Organizzazione che sarà l’unico interlocutore dell’amministrazione, e sarà poi la società affidataria a individuare i commercianti da inserire o meno nel mercato e a gestirli, quindi il Comune non andrà a controllare licenze, requisiti o permessi.