Riciclaggio, arrestato l’imprenditore Antonio Colasante. Villa da 2mln in Sardegna con i soldi della Asl

LANCIANO. Alle 6.30 i poliziotti si sono presentati alla porta di casa dell’imprenditore Antonio Colasante notificandogli una ordinanza di custodia cautelare. L’accusa è di riciclaggio.

Colasante è uno degli imprenditori del lancianese (originario di Guardiagrele) più noti e longevi anche nel campo della sanità. Sarebbero 9 gli indagati e tra gli arrestati ci sarebbe anche una dipendente della Asl di Chieti.

L’inchiesta nata lo scorso anno, riguarderebbe un giro di fatture per servizi esterni, in particolare lavaggio di biancheria ospedaliera nei nosocomi di Lanciano e Casoli e di strumenti chirurgici da sterilizzare, appaltati dalla Asl ad una impresa di Colsante. In particolare sotto la lente di ingrandimento della procura di Lanciano e della polizia del commissariato frentano sarebbe finita una maxi fattura pagata dalla Asl da un milione e 700 mila euro.

Secondo le prime informazioni l’inchiesta è stata denominata "Dati incrociati" e sarebbe partita da un'intercettazione nella quale gli interlocutori avrebbero detto: "Se incrociano i dati sono guai".







IN ESTATE I SEQUESTRI

La scorsa estate gli inquirenti bussarono agli uffici della sede Asl di via Silvio Spaventa, in particolare quelli dedicati al pagamento dei servizi e dei fornitori.

Vennero portati via dagli uffici di due indagate documenti, carte, bolle, fatture e anche le memorie dei computer usati a lavoro. Vennero sequestrati anche documenti atti a verificare la regolarità del servizio effettuato dalla ditta di Colasante.







GUAI PER DIRIGENTE E MANAGER ASL

Due arresti e nove indagati per un presunto caso di truffa e falso nei confronti della Asl Lanciano-Vasto-Chieti in merito al servizio lavanderia curata dalla società Publiclean di Lanciano.

Agli arresti domiciliari è finita anche la dirigente Asl, Tiziana Spadaccini.

Tra gli indagati c'è anche il manager Asl Pasquale Flacco che ha firmato alcune delibere relative al servizio. L'accusa è quella di aver gonfiato le fatture per circa un milione e 700 mila euro sul dovuto il cui ammontare era di 500 mila euro. L'importo complessivo del servizio lavanderia sarebbe stato di 4,5 milioni di euro dal 2009 al 2014. L'ordinanza cautelare è firmata dal gip di Lanciano su richiesta del pm Rosaria Vecchi.





UNA VILLA IN SARDEGNA A SPESE DELLA ASL

I reati contestati sono quelli di abuso di ufficio, falso ideologico e riciclaggio in relazione ad una vicenda inerente la liquidazione illecita che sarebbe stata compiuta dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti in favore della Ditta Publiclean srl.

Si parla di una indebita irrogazione di una somma di 2.130.490,06 euro relativa al contratto di lavaggio e nolo tra l’azienda sanitaria e la società di Colasante.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati che lavorano alla Asl sono accusati di aver abusato del loro ufficio per favorire la società di Colasante alla quale sarebbero state versate somme di denaro assolutamente non dovute in un lasso di tempo molto ampio: dal 2009 al 2015. Durante le indagini è stato accertato che alla Publiclean venivano liquidate somme milionarie sebbene non gli spettasse nulla. Questo perché proprio il contratto di lavanolo che era stato firmato tra le parti prevedeva che a fronte della liquidazione prevista per la biancheria la ditta si impegnava a garantire due cambi di divise settimanali gratuite.



Ma secondo la Procura mai negli anni le divise lavate dalla società non avevano mai superato il numero di quelle che avrebbero dovuto essere garantite gratuitamente. Ma la società chiedeva e riusciva ad ottenere dalla Asl le liquidazioni contestate.Queste somme contestate secondo gli inquirenti finivano in una serie di illecite di movimentazioni (perciò la contestazione del reato di riciclaggio) nel giro di pochissimi giorni transitando dal conto della Pubbliclean a quello della Hospitale Service srl (che fa parte della Colasante holding srl) poi bonificate alla Omnia servitia srl (altra società riconducibile alla Colasante holding) ed infine bonificate alla Zaffiro srl, sempre della stessa holding.

Alla fine di questi vorticosi giri le somme venivano impiegate da Colasante per l'acquisto di una villa in Sardegna, ad Arzachena, Porto Cervo. La villa è stata sottoposta a sequestro preventivoo in qualità di prezzo del reato di riciclaggio e come tale suscettibile di confisca







GLI ALTRI INDAGATI

Le fatture passate al setaccio vanno dal 2009 al 2015. Alle indagini, oltre alla polizia di Lanciano, hanno concorso la Squadra Mobile di Chieti con l'ausilio della Guardia di Finanza di Chieti.



Oltre ai due arrestati, ci sono 7 indagati:

il manager della Asl Chieti Lanciano Vasto Pasquale Flacco, accusato di concorso in abuso di ufficio;

il dirigente dell'ufficio legale della Asl Stefano Maria Spadano, seppure per un fatto marginale;

la dipendente della Asl Rita Pantaleone, che lavorava a stretto contatto con la Spadaccini, accusata di solo abuso.

Gli altri indagati sono Costantin Gogonea, Sonia Pace, il fratello Enio Colasante e Camillo Desiderioscioli.









IL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA FLACCO



Concorso in abuso d’ufficio è il reato contestato al Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco.

L’addebito è riconducibile a una nota che lo stesso aveva sottoscritto dopo avere ricevuto ripetutamente chiarimenti e rassicurazioni dagli uffici amministrativi.



«Nel documento, indirizzato alla ditta», spiega una nota della Asl, «si sostanzia una transazione con la Asl, che impegna la società a rinunciare a una buona parte del credito preteso, pari a 4 milioni 433.418 euro, stornando la somma di un milione 978.628 euro, e accettando il pagamento di 2 milioni 454.790 euro per i servizi resi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014. L’emissione, da parte di Publiclean, di note di credito corrispondenti, e l’espressa rinuncia agli interessi per ritardato pagamento, avrebbe consentito alla Asl di procedere con la liquidazione, com’è poi avvenuto. Il documento», spiega ancora la Asl, «era stato sottoscritto nel dicembre 2015, quando la Direzione aziendale era rappresentata dal solo Flacco in qualità di “facente funzioni”, in sostituzione del predecessore che si era dimesso alcuni mesi prima. Non essendo pertanto supportato da un Direttore amministrativo né sanitario, aveva condiviso la decisione con gli uffici preposti, che avevano seguito l’istruttoria e proposto la transazione, garantendo la legittimità dell’accordo, supportato dai necessari riscontri, e il vantaggio per l’Azienda di non incorrere in spese aggiuntive per interessi di mora».





Publiclean svolge il servizio di lavanolo per gli ospedali della ex Asl Lanciano Vasto in virtù di un’aggiudicazione che risale al 1999 e un contratto successivamente rinegoziato nel 2009 a causa di condizioni che nel frattempo erano mutate (ad esempio la riduzione dei posti letto) e ha durata di nove anni.

L’appalto prevedeva, come prestazioni, il cambio giornaliero della biancheria piana di ciascun posto letto occupato, il cambio dell’intero posto letto ad ammalato dismesso, il cambio illimitato, a richiesta dei reparti, per Nido, Pediatria e Sala operatoria, e il cambio delle divise degli operatori due volte a settimana. Ogni cambio ulteriore di queste ultime sarebbe stato remunerato con un euro ognuno.

DA TANGENTOPOLI IN POI ASCESA INARRESTABILE

Telemax ricorda che Colasante è noto alle cronache locali per essere stato arrestato già due volte in passato nell’era di mani pulite.

Primo arresto a Chieti nel 1992, quando il futuro sindaco picconatore Nicola Cucullo denunciò i lavori di ripavimentazione di corso Marrucino con la basolata realizzata in maniera difforme dal capitolato d’appalto; secondo arresto relativo a lavori pubblici da 2,7 miliardi di vecchie lire per il dissesto idrogeologico nel Comune di Archi, con finanziamento della protezione civile.

Colasante -ricorda sempre Telemax- rimase coinvolto anche in un’altra inchiesta per abusi edilizi a Sant’Eusanio del Sangro. Dopo oltre vent’anni e una ricca carriera con interessi economici nazionali e sedi commerciali aperte a Roma, Milano e Catania, di nuovo le manette ai polsi: stavolta a Lanciano, nella sua villa bunker di via don Minzoni, per aver gonfiato le fatture della Asl di circa un milione e 700 mila euro sul dovuto, il cui ammontare era appena di 500 mila euro.

Stupefacente che di queste storie non vi sia traccia sul Web e negli archivi dei giornali...