Inchiesta Penne e la vendita ‘spintonata’: vicenda più complicata di come è stata raccontata

PENNE. L’inchiesta sul ‘filone Penne’ della procura di L’Aquila, con molta probabilità, racconterà una vicenda più articolata di come è stata semplicemente raccontata fino ad ora dalle indiscrezioni emerse e dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso.

Ieri in un incontro con la stampa il governatore ha cercato di raccontare i fatti fornendo qualche documento amministrativo per supportare la procedura seguita ma tutto si è concentrato su una mail e su un ristretto arco temporale.

La procura indaga per corruzione, induzione e abuso perchè secondo le accuse D’Alfonso avrebbe pressato oltremodo l’architetto Roberto Orsatti della Soprintendenza ai beni culturali per fargli firmare il parere positivo che serviva al Comune di Penne per alienare il bene. Vendere l’immobile significava fare cassa, aspetto fondamentale visto il dissesto in cui versava nel 2015.

Sulle cause del dissesto nessuno dice nè spiega, sta di fatto che a fine 2015 Penne rischiava di sforare il patto di stabilità se non avesse venduto gli immobili. Si è arrivati persino a vendere quote societarie della Vestina Gas pur di far entrare qualche migliaio di euro utile.

Al Comune c’era apprensione e si cercavano vie di uscita.

Secondo la procura de L’Aquila i reati contestati si compiono a luglio 2015 e dunque qualcosa succede ma nessuno lo spiega.

Proprio in quel mese si stava approntando la versione definitiva del bando per la alienazione dei beni tra cui anche quello di un palazzo molto vecchio.







VENDESI IMMOBILI

Il 12 agosto 2015 viene pubblicato il bando che prevede lavori di miglioramento sismico e l’alienazione dei beni.

Gli immobili da trasferire erano costituiti da un locale commerciale in Piazza Luca da Penne del valore contabile 177.098,25 euro e un locale commerciale in via Salita De Sterlich, valore contabile 94.608 euro ricompresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvato nel 2014.

Nel mese di settembre il Comune sollecitò più volte il Mibact e sottolineò l’urgenza del parere.

Il 16 dicembre 2015 si sono compiuti ulteriori atti ‘rilevanti’ per la procura che li scrive nell’avviso di proroga ma cosa succede? Nessuno lo dice.

Si arriva poi al 29 dicembre 2015, solo a questo punto inizia il racconto di D’Alfonso.

Quel giorno arriva una missiva indirizzata a Claudio Ruffini, segretario particolare di D’Alfonso, da parte di Ennio Napoletano, vicesindaco di Penne che scrive: «Abbiamo chiesto tramite il sito del ministero la verifica dell’interesse culturale di un palazzo antico di oltre 70 anni. L’architetto Ciofani ha già dato parere negativo al vincolo e il conseguente invio alla soprintendenza dell’Aquila poiché il bene deve essere alienato entro il 31 dicembre 2015. Abbiamo estrema urgenza del parere. La mancata alienazione comporta un rischio gravissimo per il bilancio dell’ente comune di Penne».

Ruffini allora, sotto dettatura di D’Alfonso, scrive al Ministero per i beni culturali per velocizzare la pratica ed il parere che doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2015. Ieri D'Alfonso ha anche detto che la missiva era solo casualmente consequenziale a quella del vicesindaco.



Come detto la Soprintendenza latitava ma meno di 24 ore dopo il ‘protagonismo istituzionale’ di D’Alfonso, effettivamente, si è risvegliata rispondendo con nota protocollo 326772/SQ. Scrive il segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e comunica al comune di Penne «... che l'immobile cui all'oggetto non presenta interesse culturale».

Nella missiva però si chiarisce che «il definitivo parere deve essere espresso dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale».

Il giorno dopo ancora, 31 dicembre 2015, si scomoda la direzione generale Belle arti e paesaggio (cioè il Ministero di Roma) che dice agli uffici territoriali di fare presto («concludere la procedura con la massima sollecitudine ...»).



LA RISPOSTA INFORMALE

Sempre lo stesso giorno e sempre il Ministero, per mano di Scoppola, con nota protocollo 32309 scriveva: «questa Direzione Generale ritiene di poter anticipare informalmente il nulla osta alla vendita della porzione immobiliare del bene in questione».

Quale possa essere il valore di un nulla osta informale non è dato sapere ma appare chiaro come la procedura abbia assunto da una parte una velocizzazione anomala rispetto alla ‘media interna’ (cioè l’inerzia delle settimane precedenti) dall’altra si nota come la spinta abbia generato anche una deviazione della procedura, addirittura scomodando la sede centrale del ministero, lasciando intravedere anche in questo caso il presumibile intervento del governatore.

Passano i mesi e in data 4 aprile 2016 la Soprintendenza d’Abruzzo risponde tramite l’architetto Orsatti, con molta calma, alla nota di dicembre e dice: «la Commissione Regionale nell'ultima seduta del 26 novembre 2015 non è stata investita dell'urgenza del provvedimento. Pertanto (...) l'immobile deve ancora intendersi sottoposto a tutela e che l'alienazione dello stesso deve essere conseguente alla procedura di sdemanializzazione. Si vuole inoltre rappresentare che la verifica della sussistenza dell'interesse culturale effettuata dalla commissione non può essere sostituita da eventuali note o pareri di altri organi seppur informali (...) » probabilmente riferendosi, l'architetto Orsatti, alla nota del direttore Scoppola.

In realtà anche nella seduta del 21 gennaio 2016 la commissione riunitasi non decise sul caso Penne.

... QUELLA FORMALE

La fine della storia arriva solo il 15 marzo 2016 quando la commissione del Mibact stabilisce che non c’è interesse culturale all'edificio che dunque può essere venduto.

Non vi è dubbio che vi siano stati ritardi e lentezze che sarebbe meglio eliminare sempre; non vi è dubbio altresì che un intervento esterno vi sia stato scavalcando le competenze abruzzesi e invocando un intervento superiore che è puntualmente arrivato ingarbugliando ulteriormente l’iter e provocando una reazione ufficiale da parte dell’architetto Orsatti non comune, se si pensa che i rilievi che formula sono ‘in danno’ di un suo diretto superiore.

Curioso poi che ad aprile 2016 il deputato Gianluca Fusilli, fedelissimo dalfonsiano, formuli una interrogazione per richiedere l’intervento del Ministero per le lentezze del Mibact Abruzzo, curioso che ieri D’Alfonso abbia ritrovato l’interrogazione che con buona probabilità lui stesso ha sollecitato.

Queste sono le carte, tra una missiva e l’altra però corrono telefonate. Molte che racconterebbero l’altra parte della storia.

Sono già agli atti della procura e costituirebbero la base delle accuse al governatore, teorizzatore della rottura delle leggi per perseguire l’interesse pubblico.

In questo caso ‘l’interesse pubblico’ sarebbe l’equilibrio di bilancio circoscritto a quel ristretto momento storico individuando nell’alienzione la soluzione, peraltro temporanea e postuma.

In una visione meno distorta e più serena l’interesse pubblico sarebbe quello di avere un Comune amministrato meglio e dunque non in dissesto. In questo modo non ci sarebbe stato bisogno di alcuna rottura o pressione e nemmeno di vendere il patrimonio comunale per fare cassa.





Alessandro Biancardi