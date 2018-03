Cemento nel Parco di via Pasolini, l’assessore ci ripensa e ritira la delibera

PESCARA. La mobilitazione dei cittadini della zona Naiadi di Pescara ha sortito i suoi effetti: con un clamoroso dietrofront l’assessore Civitarese ha annunciato ieri mattina in Commissione che il Parco di via Pasolini non verrà più cementificato, che le volumetrie previste in cambio della ricostruzione dell’ex Filanda Giammaria non potranno essere riversate su alcuna area destinata a verde pubblico e che gli Uffici tecnici avranno ora 60 giorni di tempo per individuare un’altra area idonea ad accogliere il palazzone prima previsto nel parco.

Se quell’area non sarà trovata, la delibera sarà ufficialmente dichiarata ‘morta’.

«Questa è la vittoria della città, dei residenti e del buon senso, ed è sicuramente una sconfitta per l’assessore Civitarese e per l’intera giunta Alessandrini», ha detto il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli, ufficializzando le decisioni annunciate in Commissione Gestone del Territorio dallo stesso assessore delegato Civitarese.

«Ancora una volta sono stati costretti a sconfessare se stessi, svuotando una delibera folle, perché mai a nessuno verrebbe in mente di cementificare un parco», ha detto ancora Antonelli. Solo qualche giorno fa la giunta aveva dovuto fare marcia indietro sulla delibera sul parco depurativo.





Andando a spulciare la delibera inerente la ricostruzione dell’ex Filanda Giammaria Forza Italia aveva scoperto che il Comune aveva proposto, come oggetto di scambio, alla società anche la costruzione di un palazzone, per 2mila metri quadrati, al posto dell’attuale Parco di via Pasolini, di fronte alle Naiadi, dunque nella zona nord della città.

«Uno scempio», «una vera vergogna urbanistica», era insorta Forza Italia che a gennaio scorso ha convocato un’assemblea con i residenti della zona. E i cittadini il loro no lo hanno espresso nettamente durante un sopralluogo svolto dalla Commissione nel parco a febbraio, mentre, nel frattempo, era già scattata la mobilitazione collettiva, con la raccolta di firme per una petizione, dichiarandosi pronti ad accamparsi nel parco per impedire l’arrivo di qualunque ruspa e peraltro indirizzando le proprie critiche anche verso la Regione Abruzzo che, come riportato negli atti, avrebbe dovuto finanziare l’intervento stanziando ben 1milione 300mila euro di soldi pubblici.

Ieri la delibera è stata riportata in Commissione dove è avvenuta la clamorosa marcia indietro dello stesso assessore proponente Civitarese.





«In sostanza», racconta Antonelli, «l’assessore ha annunciato che lunedì, in Consiglio comunale, verrà presentato un maxi-emendamento con cui verrà cancellato il trasferimento delle volumetrie nel Parco di via Pasolini, verrà esclusa la possibilità di spostare quelle volumetrie su qualsiasi altro ambito destinato a verde o di pubblico interesse. E, dal momento dell’approvazione dell’emendamento, si daranno 60 giorni di tempo alla Struttura tecnica per individuare un’altra possibile soluzione, ovvero per verificare se esistano sul territorio altre aree idonee sulle quali, eventualmente, trasferire il cemento, ma senza produrre impatti eccesivi sull’ambiente. In altre parole ora il Settore Patrimonio dovrà rifare un esame delle aree disponibili ed eventualmente proponibili in sostituzione del Parco di via Pasolini».

Ma Forza Italia resta in guardia perché in realtà quella ricerca è già stata condotta dagli Uffici, facendo emergere che l’unica area idonea era quella del parco delle Naiadi.



«Evidentemente», riflette Antonelli, «se ora, dalla seconda ricerca, dovesse invece emergere che c’era un’alternativa al parco, allora sarà più che evidente che l’individuazione del parco di via Pasolini non era una scelta residuale o ineluttabile, ma era una chiara scelta politica e su questo apriremo un ampio confronto».