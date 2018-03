Scrutatori Pescara, basta raccomandazione, adesso arriva il sorteggio tra disoccupati e studenti

PESCARA. Cambiano le regole per la nomina degli scrutatori in occasione delle elezioni.

La giunta pescarese guidata da Marco Alessandrini, dopo le polemiche degli ultimi mesi, ha infatti deciso di approvare il sistema del sorteggio. Ma non solo: è stato anche stabilito chi potrà partecipare e in che proporzione.

Sembra questo l’inizio della fine per la lottizzazione e la spartizione a chiamata diretta degli scrutatori perché le nomine saranno affidate alla sorte e si andrà a pescare soprattutto tra le persone in difficoltà e senza reddito.

Il 50% dei posti messi a sorteggio sarà, infatti, riservato ai disoccupati. Tra questi il 70% dovrà aver conseguito almeno la maturità.





Un altro 30% dei sorteggiati saranno studenti scolastici o universitari, un altro 10% di posti sarà riservato a pensionati minimi, esodati o cassintegrati e un altro 10% alle persone che non fanno parte di nessuna delle categorie precedenti.

Il nuovo regolamento è stato approvato dopo le polemiche della scorsa estate e il ‘caso’ che ha coinvolto l’attuale vice sindaco che aveva segnalato all’ufficio elettorale otto persone: tre disoccupati e cinque studenti tra cui anche sua figlia e una sua amica.

Nulla di illecito, sia chiaro, ma il caso scatenò un polverone anche perché fino al 2006 si era sempre proceduto con il sorteggio. Poi un cambio in corsa del regolamento e lo stesso vice sindaco spiegava che non si poteva tornare indietro.

Ora si torna non solo al sorteggio ma si pensa anche a chi versa in condizioni economiche peggiori così come aveva chiesto a giugno scorso il gruppo "Pescara Insieme" (consiglieri Lola Berardi, Adamo Scurti ed altri) che aveva presentato una mozione che chiedeva di scegliere principalmente tra persone in difficoltà.





Adesso l”Ufficio Elettorale ogni anno, nel periodo dal 1° febbraio al 15 marzo, provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico per acquisire gli elementi utili allo svolgimento dei sorteggi degli scrutatori da utilizzare nelle eventuali “tornate elettorali” che si dovessero svolgere nell’anno, secondo le percentuali di ripartizione tra le categorie proposte.

Soddisfatto della novità anche l’ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, che oggi non siede più in Consiglio: «si tratta di una proposta che Rc avanza da anni e che si era sempre scontrata con il boicottaggio di centrodestra e centrosinistra».

Acerbo ricorda una «quasi corale contrarietà trasversale»: «in prima fila c'era l'oggi vicesindaco Enzo Del vecchio che è stato per anni componente della commissione elettorale che aveva il compito delle nomine. Allora Enzo ne inventava di ogni genere per sostenere l'impossibilità di un tale regolamento, ora invece la giunta di cui fa parte lo approva».

