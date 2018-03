Sprar a Montesilvano, Forza Italia contro il bando da 2,7mln del sindaco Ncd

MONTESILVANO. «Prima di procedere con l’attivazione del Sistema di Protezione Rifugiati e richiedenti asilo – Sprar – a Montesilvano chiediamo formalmente che la Prefettura di Pescara chiuda i due centri di accoglienza privati allestiti negli Hotel Ariminum ed Excelsior, le cui concessioni sono scadute ormai il 31 dicembre 2016, due mesi fa».



Lo hanno affermato il Capogruppo regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri e i consiglieri comunali del Gruppo consiliare #Montesilvano2019, commentando la notizia dei due nuovi bandi emanati dal sindaco di Montesilvano Maragno per reperire, nel primo caso strutture idonee ad accogliere i 161 presunti profughi compresi nel programma dello Sprar, nel secondo caso per attivare quattro progetti di gestione dell’accoglienza, rivolti alle Associazioni del Terzo settore, per un importo complessivo pari a 2milioni 762mila euro.





Già da mesi il sindaco aveva preannunciato la guerra alla attuale gestione della prefettura che affida la gestione a cooperative specializzate per gestire in proprio l’accoglienza che diventa business.

Ora con la pubblicazione dei bandi l’idea del Comune si fa più precisa ma non trova il sostegno di tutti. Le bordate maggiori arrivano proprio dai colleghi di centrodestra da sempre particolarmente attivi su questo argomento e particolarmente caustici con la gestione della prefettura.



Sospiri chiede inoltre che le due strutture oggi gestite dalla stessa cooperativa (Etabeta) vengano formalmente escluse dalla gara, «per restituire serenità a centinaia di residenti e a decine di operatori turistici che da oltre un anno soffrono per le pessime ricadute economiche e di vivibilità che la presenza di centinaia di presunti profughi ha inevitabilmente determinato su quelle porzioni di territorio».

«Sicuramente – hanno commentato il Capogruppo Sospiri e i consiglieri del gruppo #Montesilvano2019 – risulta difficile pensare che la città di Montesilvano abbia pronti nel cassetto oltre 2milioni e mezzo di euro da spendere per il mantenimento e la gestione di appena 161 profughi, ovvero almeno 17mila 155 euro a testa, praticamente lo stipendio annuale di un operaio medio. La differenza è che ciascun immigrato beneficerà di quella somma, senza dover lavorare, ovvero senza il dovere di garantire un servizio alla società, e soprattutto non sappiamo quale periodo verrà coperto dalla somma, ovvero tre mesi, sei mesi o un anno, quindi quale sarà la durata dei quattro progetti finanziati e messi a bando».



Secondo Forza Italia dunque se è vero che con lo Sprar si ridurrà il numero dei presunti profughi sul territorio, dall’altro è vero che si spenderà di più per ciascuno di essi.



Altro discorso è quello della tipologia di persone che oggi comunemente chiamiamo ‘profughi’ ma che in gran parte non lo è, non scappando da luoghi di guerra ma dalla povertà.