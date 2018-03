Ecco tutti i benefit dei dipendenti della giunta regionale

ABRUZZO. Rimborsi per abbonamenti al teatro, cure dentistiche, oculistiche, ricoveri in ospedale o in cliniche private di tutto il mondo, libri di testo e borse di studio per gli studenti più bravi.

Sono questi i vari benefits a disposizione dei dipendenti della giunta regionale messi a bando: 300 mila euro da spartirsi dunque tra cure mediche, impegni sportivi, culturali e figli meritevoli.

Una cifra niente male per “finanziamento di attività culturali, assistenziali e ricreative”, come recita la delibera numero 49 del 2 febbraio scorso. Perché la Regione vuole bene ai suoi dipendenti, o meglio quelli che lavorano negli uffici della giunta del presidente della Regione e dei suoi assessori. Non un bando del tutto nuovo ma una conferma che in passato ha riguardato anche tutti gli altri dipendenti dell’ente.

Al bando, che scade oggi, può partecipare però solo il personale della giunta regionale abruzzese assunto a tempo indeterminato in attività, i pensionati da non più di 3 anni con un reddito inferiore ai 100 mila euro annui, dunque sotto agli 8 mila euro lordi mensili. Insomma una bella cifra che consentirebbe largamente di pagarsi libri, teatri e cure mediche varie.

E alla Regione le coccole si estendono anche ai figli dei dipendenti: è prevista, infatti l'erogazione di borse di studio o contributi per l'acquisto di testi scolastici (80 euro).



LE SPESE ‘ASSISTENZIALI'

Per le ‘attività assistenziali’ sono previsti rimborsi per le spese sui farmaci ( da un massimo di 510 euro ad un minimo di 300 a secondo delle fasce di reddito), protesi dentarie, visite oculistiche, cure specialistiche, ricoveri ospedalieri in Italia e all'estero o in cliniche private non solo abruzzesi ma di tutta la penisola.

Per i ricoveri in ospedale (è esclusa solo la chirurgia estetica) sono previsti importi massimi di 10.000 per le prestazioni per le cure, le spese di viaggio, comprese quelle degli accompagnatori (una sola persona, se indispensabile) fino a un massimo di 100 euro giornalieri per vitto e alloggio.

Nel caso di «gravissima malattia» (cure straordinarie e continuative salva vita) del dipendente o del coniuge e dei figli che non hanno un reddito è previsto un contributo individuale di 2.500 «nei limiti di due volte non consecutive nell'arco di 5 anni».

Nel caso di decesso del dipendente non in pensione è previsto, invece, in favore del coniuge e dei figli conviventi, o comunque senza reddito, un contributo di 12.500. Se il dipendente ha maturato il diritto alla pensione in assenza di un coniuge vivo si interviene con un contributo di 12.500 euro ai figli conviventi che non hanno diritto alla reversibilità.

LE ATTIVITA’ RICREATIVE

C’è spazio anche per rimborsi nei momenti di svago: per le attività ricreative, infatti, sono previsti contributi sugli abbonamenti alle rassegne teatrali, musicali e cinematografiche ma pure per corsi sportivi (massimo 60 euro).

La Regione contribuisce anche all'organizzazione di viaggi da parte di organismi del personale riconoscendo un contributo del 20% della somma effettivamente sostenuta e comunque fino a un massimo di 160 euro.

I contributi sono estesi anche ai familiari e ai figli non conviventi senza reddito.



LE BORSE DI STUDIO

Ma la Regione pensa anche ai figli dei propri dipendenti, soprattutto a quelli che si applicano particolarmente nello studio. Se sono bravi perché non premiarli… con soldi pubblici?

Per la scuola secondaria di secondo grado sono state messe a bando 30 borse di studio per il primo anno e 100 per gli anni che frequentano anni successivi al primo. Un assegno da 400 euro a tutti gli studenti che abbiano conseguito una votazione superiore a 7/10.

Ci sono poi 115 borse di studio per gli universitari: 440 euro ciascuno oppure 700 euro se lo studente frequentano i corsi universitari in una facoltà distante 50 km dal luogo di residenza del genitore e per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado

Sono previsti poi un premio di 200 euro individuali per gli studenti più bravi delle scuole secondarie di primo grado, un premio di 300 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 500 euro per gli universitari più bravi.



Come detto nulla di nuovo ma ci si chiede -visto l’innegabile progressivo declino di liquidità e risorse- se proprio dobbiamo pagare qualche benefit almeno non si potrebbe abbassare di molto la soglia di accesso.

Tanto per dare un senso e un pò di logica in più al sostegno pubblico.