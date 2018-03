Montesilvano, che fine ha fatto il pattinodromo?

MONTESILVANO. Con grande amarezza l’ex assessore alle attività Produttive, al Turismo e allo Sport della Provincia di Pescara, Aurelio Cilli, ha constatato in questi mesi che ciò per cui ha tanto lavorato assieme ai suoi colleghi della Giunta presieduta da Guerino Testa, resta ancora solo sulla carta.

Durante il suo mandato ha ottenuto un finanziamento governativo di 900.000 euro destinato alla realizzazione di un pattinodromo nel Comune di Montesilvano, all’interno dell’Istituto Scolastico Superiore di II Grado, Liceo Scientifico Statale C. D’Ascanio.

Il pattinodromo è stato pensato e progettato come un importante luogo di aggregazione e di promozione dello sport, aperto non solo agli studenti ma a tutti i cittadini, «un’opportunità per aprire la scuola al territorio e promuoverne il ruolo di comunità educante e socializzante».

«L’attuale presidente della Provincia, Antonio Di Marco, evidentemente», contesta Cilli, «non tiene in nessuna considerazione questo progetto, per la cui progettazione sono stati investiti soldi pubblici e per la cui realizzazione sono stati trasferiti fondi vincolati dal Governo».

Ad oggi, nonostante sia stato acquisito già il parare positivo dal Comune di Montesilvano per la realizzazione del pattinodromo, non è partita la gara di appalto per i lavori.

Adesso l’ex assessore Cilli, insieme a tutta l’ex Amministrazione Provinciale guidata da Guerino Testa, chiede a gran voce che, «con responsabilità», l’attuale amministrazione Provinciale porti a compimento ciò che è stato già progettato e pianificato e per cui fondi governativi sono già in cassa.

«La scuola ed i cittadini aspettano di godere di un’ area protetta e coperta dove poter permettere a piccoli e grandi di giocare e divertirsi gratuitamente e faticano a capire perché le scelte amministrative di questa Provincia non mirano a valorizzare spazi pubblici di socializzazione in un territorio che ne avrebbe un grande bisogno», chiude Cilli.

QUEI SOLDI NON CI SONO PIU’

«Non è difficile rispondere alla domanda: "che fine ha fatto il pattinodromo di Montesilvano". Non è difficile ma è doloroso», spiega il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco. «Quei fondi, ovvero i 750.000 euro disponibili dopo aver pagato la progettazione dell'impianto, sono entrati nel calderone degli avanzi di bilancio utilizzati - come altri fondi anch'essi destinati ad altre opere - per fare il bilancio 2016, peraltro approvato ad un mese dalla sua scadenza. Abbiamo provato a fare di tutto: abbiamo valutato ogni altra soluzione possibile, scomodando perfino parlamentari e governatori. Ma niente. Il Governo ci ha obbligati a fare un bilancio con le sole nostre forze, autorizzando però a fare prelievi "forzosi", come quelli di somme rimaste disponibili per opere al servizio della comunità, come in questo caso. Ma non c'era alternativa. O meglio l'unica alternativa era il predissesto e poi il dissesto finanziario».