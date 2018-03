La Soget piace al Comune di Pescara: dopo la promessa di un bando arriva… la proroga

PESCARA. Il Movimento 5 Stelle ha scoperto l’ennesima proroga semestrale, da parte dell’amministrazione PD, alla Società Soget per il servizio di riscossione dei tributi locali ed invia segnalazioni alle autorità competenti per denunciare l’attività in merito dell’amministrazione comunale.

«Si è superato ogni limite» attacca la capogruppo M5s Enrica Sabatini.

E’ una situazione che va avanti da oltre dieci anni con continue proroghe e che nessuna Amministrazione che ha governato la città ha voluto affrontare. Il sindaco aveva promesso che il bando sarebbe arrivato entro fine luglio di due anni fa ed invece adesso si scopre, senza che nessuno lo abbia annunciato in commissione, che è stata fatta un’altra proroga qualche giorno fa che evita ancora una volta la selezione pubblica e va a violare, inoltre, anche la decisione del Consiglio comunale, del novembre scorso, di rispettare l’obbligatorietà di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.

Il Movimento 5 stelle, che aveva già depositato un’interrogazione ad inizio mese, andrà avanti rivolgendosi all’autorità competenti e chiederà che venga chiarito con quali autorizzazioni la Società Soget abbia svolto la sua attività dal primo gennaio fino ad oggi, in che modo tale proroga possa essere compatibile con quanto emerso dai provvedimenti dell’ANAC verso la stessa società e per indagare se e quanto tali mancanze abbiano costituito per l’ente un danno derivante dal mancato abbattimento dei costi che si otterrebbe con la libera concorrenza e la messa a gara del servizio.

I 5 Stelle portano avanti questa battaglia da tempo, da quando, oltre due anni fa, ricevette insulti e minacce di querela da parte del sindaco Alessandrini per le richieste di trasparenza, finite anche in Parlamento, in merito all’utilizzo di 20 profili di accesso proprio alla banca dati dell’agenzia di riscossione e collegati ad altrettanti dipendenti del Comune di Pescara.

«Chiediamo e pretendiamo un bando da oltre due anni» continua la consigliera Erika Alessandrini che ricorda che nell’aprile di due anni fa presentò anche una richiesta per internalizzare il servizio, ma non fu accolta dal Pd.



L’INCHIESTA

«Quando depositammo un’interrogazione per far chiarezza sulla vicenda dei presunti trattamenti di favore a politici nostrani da parte della Società in questione, il PD chiuse le porte del Consiglio comunale per un’adunanza segreta», ricorda Alessandrini.

Il riferimento è alle indagini partite nel marzo del 2015, ossia un mese dopo l’interrogazione del M5s in aula, in cui venne indagato il direttore della Soget e furono coinvolti diversi politici per presunte tasse non pagate in quanto destinatari di possibili “vantaggi a contribuenti qualificati”.

I riflettori della procura di Pescara sono puntati su Gaetano Antonio Monaco, procuratore della Soget, che –dice l’accusa- avrebbe abusato della sua posizione di concessionario e «avallato pretestuose dichiarazioni di inesigibilità del credito». Il fine sarebbe stato quello di ottenere «un ingiusto vantaggio per la Sogetà ed un danno per il Comune derivante dal mancato introito».

Tra gli indagati di questa inchiesta anche i politici abruzzesi Lorenzo Sospiri e Mario Mazzocca (caduta la corruzione è rimasto solo l’abuso d’ufficio) che, oltre a dichiararsi innocenti, più volte hanno manifestato il fastidio per la pubblicazione dei loro nomi a fronte di una lista di molte centinaia di politici coinvolti in tutta Italia. Lista rimasta sempre top secret.

Il processo è attualmente in corso. Il prossimo 23 marzo ci sarà una nuova udienza.

DIODATI: «BEN VENGANO ACCERTAMENTI»

«Ben venga da parte delle autorità adite una puntuale verifica sull'operato di questa Amministrazione e sugli atti compiuti, in quanto le stesse potranno verificare con la dovuta terzietà che abbiamo operato in modo chiaro e nel pieno rispetto delle normative vigenti», commenta l’assessore Diodati.

«L’Amministrazione Comunale non ha posto in essere nessun comportamento “contrario” rispetto a quanto previsto nella delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 2015 che tratta l'argomento; questa infatti contiene esclusivamente un indirizzo circa la forma di gestione da prevedere per l’affidamento del servizio di riscossione, mentre non esiste nessun riferimento al divieto di utilizzare, nelle more degli adempimenti volti a concretizzare gli indirizzi espressi, gli strumenti che l’ordinamento giuridico pone a disposizione degli Enti per garantire la continuità del servizio di riscossione».

«La strada intrapresa e le relative decisioni assunte», continua Diodati, «non rappresentano affatto un costo aggiuntivo per la cittadinanza, né un danno, come espongono i consiglieri pentastellati, quando sull'assenza di gara affermano che “di fatto impedisce l’abbattimento dei costi sostenuti, per il contratto in essere”. Sul punto sfugge loro che attualmente l’Ente remunera il proprio concessionario con una percentuale di aggio del 7% sull’attività di supporto alla lotta all’evasione e del 9% sulla riscossione dei ruoli coattivi; queste percentuali sono state contrattualizzate con il concessionario e sono rimaste invariate, con riferimento a tutta l’attività di riscossione, sia ordinaria che coattiva. Che non vi sia un danno è dimostrato anche dal fatto che l’aggio medio esistente oggi sul mercato per le attività sopraesposte si aggira intorno al 18/20%; dunque non vi è alcun danno ipotizzabile a carico del Comune di Pescara, poiché l’affidamento in concessione attraverso una gara ad evidenza pubblica della riscossione coattiva e del supporto all’accertamento, imporrebbe l’adozione di percentuali di aggio a base d'asta, almeno in linea con quelle di mercato. In sostanza le proroghe “ex lege” disposte in favore dell’attuale concessionario, hanno invece garantito il “congelamento” dei compensi, questo sì a vantaggio dei contribuenti e ha consentito all'Amministrazione di avere il tempo necessario per effettuare una scelta circa l'affidamento del servizio di riscossione delle entrate comunali importante, delicata e assolutamente strategica per il futuro».

La ragione per cui la preparazione della gara ha richiesto un lasso di tempo non breve, «non è dettata da chissà quali ombre e nebbie», assicura l’assessore, «ma risiede nella complessità della disciplina vigente in materia, negli interventi legislativi susseguitisi nel tempo e nella mai conclusa riforma della riscossione, iniziata oltre dieci anni fa. Inoltre, tale servizio non essendo mai stato oggetto di evidenza pubblica, ha reso necessario da parte degli uffici la necessità di un adeguato approfondimento e una particolare attenzione ad alcuni elementi critici che rendevano di difficile, se non impossibile esecuzione, l’indirizzo reso dal Consiglio Comunale. Tanto è vero, che l'indicazione di effettuare una gara della durata biennale, eventualmente rinnovabili, non è più particabile a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti».