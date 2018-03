Sequestro tecnici Bonatti in Libia, accuse per la ditta di Di Vincenzo

ROMA. Il sequestro in Libia, il 19 luglio 2015, di quattro tecnici della Bonatti sfociato nella morte di due di loro, Salvatore Failla e Fausto Piano, poteva essere evitato se fossero state adottate idonee misure di sicurezza da parte dell'azienda.

Di ciò è convinta la Procura di Roma che ha chiuso l'inchiesta nei confronti di sei indagati, tutti della società parmense che costruisce impianti oil&gas, controllata dal gruppo Igefi di proprietà della famiglia Di Vincenzo di Pescara. Gestisce oltre 6 mila dipendenti in 14 Paesi, dal Messico al Nord Africa, dall'Arabia al Kazakhstan.

Cooperazione colposa nel delitto doloso il reato contestato dal pm Sergio Colaiocco.

L'avviso di chiusura indagine, atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato al presidente della Bonatti Paolo Ghirelli, gli altri tre componenti del consiglio di amministrazione risultano essere Gianni Di Vincenzo, Paolo Cardano (che è anche presidente Interporto d'Abruzzo SpA), Dino Martinazzoli.

Indagata la stessa Bonatti in base alla legge sulla responsabilità degli enti. E' la prima volta che, in tema di sequestri di nostri connazionali all'estero, viene contestato il reato di 'cooperazione colposa nel delitto doloso' collegato 'all'evento morte' di Failla e Piano ai quattro componenti del cda della Bonatti. Secondo il pm Sergio Colaiocco, che ha contestato anche l'illecito amministrativo alla stessa azienda emiliana sulla base della legge 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, nel 2015 in Libia era ben nota la situazione di pericolo. La nostra ambasciata era stata chiusa nel febbraio di quell'anno e la Farnesina, alla luce di un peggioramento delle condizioni, aveva invitato le società italiane impegnate in Libia ad andarsene o a elevare le misure di sicurezza a beneficio dei lavoratori.

Salvatore Failla e Fausto Piano, vennero uccisi nel febbraio dell'anno successivo al sequestro, in un conflitto a fuoco. I colleghi Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, riuscirono invece a liberarsi e a tornare in Italia.

I quattro dipendenti furono sequestrati durante il loro trasferimento a Mellitah, zona interna della Libia in cui ci sono cantieri Eni e dove operano i dipendenti della Bonatti. Contrariamente a quanto avvenuto per altri spostamenti, quello del luglio 2015 avvenne su auto con autista e non via nave dall'isola di Djerba, in Tunisia, secondo quanto previsto dai protocolli depositati presso la Farnesina.

Secondo quanto emerso dalle indagini fu Morson a decidere, quella domenica 19 luglio 2015, la variazione del piano di viaggio per i quattro italiani. Era previsto uno spostamento via mare su una chiatta in partenza dal porto di Zarzis, in Tunisia, con destinazione il molo di Mellitah, ma poiché due di loro erano attesi nell'impianto di Wafa al confine con l'Algeria, Morson decise, per affrettare i tempi, di farli arrivare in macchina, senza una scorta armata. «L'auto era guidata da un autista fidato, di un service privato», aveva spiegato Morson.

Gli investigatori hanno anche scoperto che la Bonatti, 7.500 dipendenti, prima del sequestro del luglio scorso non aveva un responsabile che si occupasse della sicurezza dei trasferimenti dei suoi lavoratori.

Quella del sequestro non sarebbe stata nemmeno l’unica volta di un trasferimento via terra senza scorta.