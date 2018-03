«Cartello per la pulizia delle scuole». Batosta per la coop Cns

ROMA. Il Consiglio di Stato ha confermato la condanna per la Cooperativa nazionale servizi di Bologna (Cns) : «manipolò il mercato per aggiudicarsi l’appalto da 1,6 miliardi per la pulizia delle scuole».

La gara venne bandita da Consip per conto del Ministero dell’Economia nel 2012, per i servizi di pulizia degli istituti scolastici nell'ambito del progetto «Scuole belle»

Secondo i giudici sarebbe stata violata la norma Ue sulla concorrenza a causa di un cartello tra le cooperative e in particolare con la principale socia Manutencoop Facility Management S.p.A (quella che gestisce anche la manutenzione del progetto Case di L’Aquila e prima del sisma la manutenzione e pulizia dei vari immobili dell'Università e dell'Ospedale San Salvatore), con Roma Multiservizi (sempre del gruppo Manutencoop) e con Kuadra (posta sotto sequestro nel 2016 per infiltrazioni camorristiche negli appalti ospedalieri).

Dopo la sanzione dell’Antitrust con la maxi multa da 110 milioni la Cns si è rivolta al Tar che ha però rigettato il ricorso. Stessa cosa avvenuta anche al Consiglio di Stato.





L’Authority dopo aver aperto un'indagine ha scoperto scambi di informazioni, incontri e documenti che dimostrano inequivocabilmente come le gare siano state manipolate attraverso una divisione dei lotti su tutto il territorio nazionale con uno «schema a scacchiere» volto solo a simulare un confronto competitivo tra le parti;.

La gara si era svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo base d’asta di complessivi euro 1,63 miliardi, ed era suddivisa in 13 lotti definiti con un criterio geografico.



Il lotto Abruzzo-Molise-Umbria e Marche aveva un valore di 112,5 mln. Secondo l’Antitrust era emerso «incontrovertibilmente» che, in occasione della procedura di gara, le quattro imprese avevano posto in essere «un’intesa anticoncorrenziale con la finalità di condizionare gli esiti della gara attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti, così da aggiudicarsi i più appetibili nel limite massimo fissato dalla lex specialis» (massimo 3 lotti).

La società, che attualmente conta 209 associate, in passato era diventata celebre per la presenza nel suo consiglio di vigilanza di Salvatore Buzzi, quello di Mafia Capitale.





Quando Buzzi venne arrestato nell’ambito della maxi inchiesta romana proprio il presidente del Consorzio nazionale servizi, Cns, di Bologna, Ugo De Francesco, prese una posizione chiara: «quello che vedo dai video dei carabinieri dei Ros mi fa vomitare! Perciò ho già revocato tutte le gare vinte dalle cooperative di Buzzi con il Cns. Non penso ai contenziosi»

Tra le commesse vinte dalla coop anche quella da 1,1 miliardi di euro per la realizzazione delle casette prefabbricate dei terremotati di Arquata del Tronto e Amatrice e potrebbero esserci pure dei risvolti.



Già, perché dopo la sentenza del Consiglio di stato gli enti e le stazioni appaltanti potrebbero agire in autotutela ed escludere in via cautelativa le imprese sanzionate. Se non lo facessero il rischio sarebbe quello di dover fronteggiare una serie di ricorsi da parte delle ditte concorrenti.





In Abruzzo il Cns ha vinto in Ati nel 2010 un appalto per la raccolta differenziata di Chieti insieme alla srl abruzzese, Mantini, che poi nel 2013 ha ceduto un ramo di azienda per 93mila euro a Formula Ambiente detenuta da una serie di coop dell’universo Buzzi, ritenuto braccio destro di Massimo Carminati.

Ad inizio novembre la Giunta comunale di Chieti ha deliberato il pagamento di 2,4 mln di euro in più rispetto al capitolato di appalto per spese giudicate impreviste i cui calcoli però sono stati fortemente criticati e non risultano chiari.



Autotutela che ha già adottato in questi giorni l’Azienda Ospedaliera della provincia di Salerno che per una gara di pulizie dell’Azienda ha ammesso Cns ma con riserva in sede di prequalifica e l’ha esclusa definitivamente dopo la sentenza del Tar Lazio