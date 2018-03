Terremoto L'Aquila. Cialente indagato: il 3 aprile udienza preliminare

L'AQUILA. Andranno in udienza preliminare il prossimo 3 aprile il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e un funzionario comunale, Fabrizio De Carolis, nell'ambito dell'inchiesta della procura della Repubblica, durata oltre 2 anni tra le polemiche e numerosi stop & go, che vede entrambi indagati per induzione indebita a dare utilità, la cosiddetta concussione depotenziata.

Nel caso di Cialente, l'accusa viene contestata in due casi.

Nel primo caso l'induzione è solo tentata e riguarda il subappalto da affidare al costruttore Eliseo Iannini nella ricostruzione di un aggregato da 178 appartamenti e 63 milioni di euro, negato dal legale Egidio Rosati.





Nell'altro episodio, secondo i pm, il reato si è effettivamente consumato, con lo sblocco di contributi per circa 2,7 milioni di euro alle società Palomar-Consta caldeggiato da Cialente a De Carolis e avvenuto senza che queste avessero le carte in regola per ottenere i fondi, in particolare la certificazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori.

Cialente, secondo la tesi accusatoria, avrebbe preteso "un'accelerazione", come evinto grazie al telefono sotto controllo, e preteso che il funzionario pagasse "almeno la metà" e così è avvenuto.





Per l'imprenditore aquilano Eliseo Iannini così come per l'altro indagato originario, Piergiorgio Ruggieri, è stata richiesta l'archiviazione, anche se il pubblico ministero titolare del fascicolo, Stefano Gallo, aveva elencato una serie di casi che testimonierebbero uno stretto rapporto Cialente-Iannini: «aveva frequenti contatti telefonici, gli procurava operai per piccoli lavori presso la propria abitazione»: vicenda, questa, finita nel primo filone di inchiesta, ma non ritenuta alla fine un reato, tanto che è stata chiesta l’archiviazione sia per l’amministratore che per l’imprenditore.

E ancora, per il pm Gallo, nei confronti di Iannini «il sindaco si era speso per fargli sospendere da Equitalia una cartella esattoriale Tarsu di euro 559.736». Sempre a vantaggio di Iannini, Cialente «si stava spendendo per fargli riconoscere almeno 6 milioni di euro a carico del Comune dell’Aquila a titolo transattivo per la cosiddetta questione della metropolitana di superficie e ciò in pendenza di procedimenti giudiziari che poi davano torto a Iannini e ragione al Comune».

«I lavori non partivano, le aziende fallivano e ho dovuto fare tutto io perché i cittadini venivano da me, questa è la verità», è sempre stata la linea difensiva del primo cittadino, assistito dall'avvocato Carlo Benedetti, che è anche presidente del Consiglio comunale.