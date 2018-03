Pescara, scompare il depuratore bis: ora quello che c’è «è sufficiente»

PESCARA. Il Comune di Pescara è al lavoro perché quest’anno non può ripetersi l’incubo dell’anno scorso quando, con ben 10 ordinanze diverse, si è praticamente interdetta la balneazione in alcuni tratti cittadini per 40 giorni. E parliamo solo del periodo estivo naturalmente, dunque 40 giorni su 90.

No, quest’anno non può accadere ancora ma come si fa?

Grosse novità concrete e reali non ce ne saranno. Il Comune ha stracciato la carta del secondo depuratore (ad ottobre D’Alfonso aveva anche pensato a Leombroni per seguire la nuova infrastruttura) e ha virato sul ‘parco depurativo’ ma i lavori non si chiuderanno prima di un paio d’anni, sempre che fili tutto liscio. In realtà si devono ancora trovare i soldi, si è scoperto ieri.

Se i 12,5 milioni di euro necessari per l'adeguamento dell'attuale depuratore ci sono già, gli altri 20 che serviranno a realizzare il parco «sono in arrivo».

L'amministrazione intende procedere «a passo spedito» ma solo «entro un anno e mezzo» dovrebbero essere completati i primi interventi.

Sarebbe opportuno prepararsi ad alcune stagioni nere per il mare (ed il turismo) pescarese.

Scettico il centrodestra che ieri all’improvviso, dopo giorni di dibattito, di sedute di Commissione e di domande, ha scoperto che in realtà il Comune non costruirà il secondo depuratore, che i 30milioni di euro promessi dalla Regione Abruzzo serviranno a malapena per realizzare ‘vasche di prima pioggia’, non si sa quante, e che comunque quei 30milioni di investimento saranno completati non prima di 3 anni, portando la capacità depurativa dell’impianto di via Raiale dagli attuali 70milioni di metri cubi di reflui al giorno ad appena 75mila metri cubi, quando le attuali emergenze richiederebbero una capacità di almeno 90mila metri cubi al giorno.





IL PARCO

Ma cos’è questo nuovo parco ideato dal Comune? Si tratta di un «sistema complesso», come lo ha definito il vicesindaco Enzo Del Vecchio, che sorgerà attorno all'attuale depuratore, finalizzato a intercettare, soprattutto in caso di piogge, le acque, così da poterle trattare, il tutto per evitare che lo sversamento diretto nel fiume possa compromettere la balneabilità delle acque.

«Non un nuovo depuratore - sottolinea Del Vecchio - perché quello che c'è basta ed avanza».

Tesi completamente contraria a quella ripetuta fino allo sfinimento nell’ultimo anno, quando il depuratore bis veniva indicato come la ‘manna’ dal cielo, un atto fondamentale per garantire mare pulito nell’estate 2017.

Del resto lo dicono anche le carte che il depuratore è insufficiente tanto che, proprio per questo, solo nei primi due mesi dell’anno, sono state oltre 600 le ore di sversamenti di liquami in mare per diverse tonnellate in un anno.

Per questo ogni volta che piove le saracinesche si aprono e la fogna finisce in mare, capita perchè il depuratore non riesce a trattare l’afflusso improvviso di reflui e acqua piovana convogliata dai collettori.

Ma Del Vecchio aggiunge altri dettagli importanti: «sono i sistemi collaterali che vanno implementati per affrontare in maniera più organica le criticità».

Chissà se «i sistemi collaterali» che ha nella testa il vice sindaco sono per esempio le vasche di prima pioggia che dovevano essere realizzate dal vecchio e unico gestore in 30 anni, Di Vincenzo, opere inserite nel project financing disatteso, opere poi allo studio da oltre sei mesi e che verranno pagate nuovamente con soldi pubblici.

Le vasche -che se realizzate dieci anni fa avrebbero impedito o mitigato fortemente l’inquinamento- costituiscono una infrastruttura necessaria proprio per evitare che i liquami non trattati finiscano nel fiume e nel mare. Già 15 anni fa documenti del Comune e dell’Aca indicavano la necessità.

I lavori di adeguamento dell'impianto esistente stanno per iniziare, una prima vasca non utilizzata c’è mentre una seconda è in fase di progettazione e autorizzazione.

Poi ci vogliono gli impianti di raccolta e trattamento che andranno a comporre questo parco della filiera della depurazione.

Intanto il Comune sta cercando di capire dove realizzare il “parco” (si pensa all’ex Sansificio o all’ex Cogolo), aree che comunque saranno quelle attorno al depuratore.

«È una sfida importante che purtroppo ha un ritardo - sottolinea il vicesindaco - Già nel 1997 il sindaco Pace fu raggiunto da un avviso di garanzia per gli sversamenti. I problemi non sono un fatto degli ultimi giorni, ma sono noti già dalla costruzione del depuratore, che doveva funzionare per i reflui e che nei confronti nelle acque di pioggia è impotente».



Il centrodestra, però, sostiene che il vice sindaco abbia smentito l’Aca affermando che i lavori già appaltati per il potenziamento del depuratore di via Raiale, costo 8,5milioni di euro, miglioreranno solo la ‘qualità della depurazione e non la quantità’, ossia non aumenterà la capacità di depurare una maggiore quantità di reflui, ma quelli già oggi depurati verranno puliti meglio, secondo le parole del vicesindaco Del Vecchio.

Il Consiglio comunale potrà scegliere l’area, fermo restando però che la scelta finale verrà comunque demandata al privato che dovrà assumere la gestione del nuovo impianto e che quindi potrebbe anche fare una scelta diversa da quella dell’Assemblea.





AD AGOSTO COSA DICEVANO

Il 31 agosto 2016 dopo una riunione si fece il punto sull’opera: «Quella che abbiamo in mente - ha sottolineato D'Alfonso - è una grande operazione, in cui puntiamo a coinvolgere anche le università e gli altri istituti scientifici che si occupano di tematiche ambientali legate all'acqua. In Europa esistono già modelli sperimentati in altre città, come Barcellona, Friburgo e Lubiana. Buone pratiche che potrebbero essere trasferite anche sulla realtà di Pescara».

«L’idea», disse il governatore, «è di creare una sorta di parco della depurazione, in cui accanto all'impianto insistano laboratori e uffici. Per l'opera la Regione ha messo a disposizione un finanziamento di 30 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Nell'incontro di oggi sono state individuate 3 opzioni per la localizzazione del nuovo depuratore: l'area dell'attuale impianto di via Raiale, l'ex conceria Cogolo di via Breviglieri e l'ex sansificio di via Ombrone. Sarà ora il consiglio comunale di Pescara a dare un'indicazione sul sito ritenuto più adatto, sul quale verranno avviate ulteriori verifiche per accertare la presenza di eventuali cause ostative legate alla complessa normativa vigente in materia. Contemporaneamente verrà avviato un ulteriore studio, per programmare gli interventi necessari all'implementazione di un sistema per la separazione delle "acque bianche" dalle "acque nere", che permetterà di alleggerire ulteriormente la portata delle acque trattate nel depuratore di Pescara, evitando processi inutili e dispendiosi».





I DUBBI DI FORZA ITALIA

«Non si capisce perché», dicono i Gruppi di Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura , «si chiede il pronunciamento dell’Assise in questa fase. Poi scopriamo che le opere comunque saranno completate entro due o tre anni, quindi non ci aiuteranno ad affrontare l’emergenza odierna e che comunque quelle opere consentiranno di aumentare la capacità depurativa dell’impianto di via Raiale di appena 5mila metri cubi di reflui al giorno, ovvero nulla a fronte delle esigenze di Pescara. A questo punto quella del vicesindaco Del Vecchio, oggi, il quale ha già profetizzato la terza estate con i divieti di balneazione sul nostro litorale, ci è sembrata una confessione in piena regola che ci ha semplicemente confermato l’inutilità della delibera portata in Consiglio comunale e un accanimento inspiegabile, e a questo punto anche un tantino sospetto, della giunta Alessandrini nel volerla approvare a tutti i costi».





Giovedì la delibera torna in aula e il centrodestra di nuovo proporrà la sospensiva: «se ci sono i 30 milioni della Regione», dicono i consiglieri, «dirottiamoli sulla realizzazione di bacini di contenimento delle acque meteoriche anche ai fini di un loro riciclo o la realizzazione di infrastrutture separate per la conduzione delle acque bianche e di quelle nere».

«Pescara è già condannata a doversi preparare alla terza stagione estiva consecutiva con i divieti di balneazione sulla costa», contestano anche Berardino Fiorilli e Armando Foschi, esponenti dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’. «Non è stata programmata alcuna opera di contenimento degli sversamenti nel fiume e nel mare di liquami a ogni minima pioggia, non è stato previsto alcun intervento per fronteggiare l’emergenza e anche le opere in corso, a partire dal potenziamento del depuratore di via Raiale per 8milioni di euro, che comunque non sarà completato prima di un anno, saranno inutili sul fronte degli sversamenti».