Chiuso Campo Imperatore, Liris: «chiedo pietà per gli aquilani»

L’AQUILA. Campo Imperatore è chiuso.

La seggiovia delle Fontari è vecchia e obsoleta, non è una novità.

«Oggi si è fermata, non ce la fa più. Intanto le belle giornate di sole vanno perse e così i conseguenti incassi che avremmo tutti auspicato».

La denuncia è di Guido Quintino Liris, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. Ieri il Centro turistico aveva avvisato che gli impianti di Campo Imperatore sarebbero rimasti chiusi oggi e domani, per cause tecniche. «Seguiranno aggiornamenti sull'apertura» ma non si sa se aprirà giovedì.

«Non sarà semplice riaprire la stazione sciistica, proprio a causa della famosa e famigerata seggiovia che da anni sarebbe dovuta essere sostituita», dice Liris.





«Ci sono i fondi, c’è il progetto, ma l’iter amministrativo e, conseguentemente, i lavori sono fermi. Se si partisse oggi con le procedure (Ministero, Genio Civile, Sovrintendenza, Ustif...)forse i lavori per la sostituzione dell’attuale impianto di risalita potrebbero iniziare la prossima estate: purtroppo nulla si muove, e siamo al quinto anno di deroga sulla manutenzione delle Fontari, una manutenzione straordinaria di quasi 3 milioni di euro: se non venisse operata la sostituzione dell’impianto, la collettività aquilana sarebbe costretta a spendere cifre esorbitanti per una seggiovia che non ha più né la forza né le condizioni per esistere. Il mio è un mix di sentimenti, delusione e di rabbia, che in questo momento non mi porta ad attaccare la disastrosa amministrazione del Partito Democratico, bensì a chiedere pietà per L’Aquila e gli Aquilani, per gli operatori del Centro Turistico, per la Scuola Sci di Campo Imperatore, per le sofferenti attività ricettive e commerciali della zona».

«Intanto l’impianto attuale si è arreso», continua Liris, «e ha comportato la conseguente chiusura della stazione sciistica: è un po’ la metafora di quello che sta accadendo agli Aquilani, non ce la fanno più, ed è una magrissima consolazione il fatto che dopo ben 8 anni se ne sia accorto anche il vicepresidente Lolli. Ad oggi non sappiamo se e quando, anche se in condizioni precarie, la stazione di Campo Imperatore riaprirà. Per il momento c’è tanto sconforto e tanta rabbia per quello che sarebbe potuta essere la nostra montagna, ma che, per la miopia di amministratori irresponsabili non è, e forse non sarà mai».

CENTRO TURISTICO GRAN SASSO: «SOLO UN NECESSARIO CONTROLLO PER SICUREZZA»

Fulvio Giuliani, amministratore Unico del CTGS S.p.A, spiega che la decisione di fermare la funivia è stata assunta, congiuntamente al Direttore d’esercizio, «per adeguare il servizio al massimo rispetto degli standard di sicurezza che la Società deve garantire verso la clientela e che, conseguentemente, ha adottato. Sicurezza che è stata confermata dai controlli effettuati prima dell’avvio della stagione 2016/2017 e costantemente tenuta sotto controllo. L’intervento di manutenzione è stato effettuato e opportunamente certificato, da tecnici qualificati che la ditta Leitner ha messo a disposizione del CTGS S.p.A., in virtù della clausola del contratto sottoscritto tra le parti per la sostituzione della medesima seggiovia che prevede, appunto, che sono a carico della soc. Leitner i lavori di manutenzione sul vecchio impianto».

Pertanto l’impianto riaprirà il 24 febbraio 2017.