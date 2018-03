Migranti: sì con riserva dei sindaci a progetto Sprar 

SULMONA. Sindaci del Centro Abruzzo dicono sì, con riserva, al progetto Sprar, (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), rispondendo all'incontro organizzato oggi dalla Prefettura di L'Aquila, nella sala consiliare di Sulmona.

«E' un sistema che farà uscire tutti da un contesto di emergenza - ha detto il prefetto Giuseppe Linardi - accedendo invece ad un'accoglienza organizzata, con l'avvio di partnership tra comuni e altri enti e associazioni, la redistribuzione ragionata degli immigrati nei vari centri, l'attribuzione ai sindaci della gestione diretta delle politiche riguardanti gli immigrati».

Il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, pur condividendo le perplessità, ha invitato i colleghi a «fare sistema, ad essere protagonisti, per programmare e gestire l'accoglienza, trasformandola in opportunità che dia benefici e vantaggi all'intera collettività, come sperimentato a Sulmona, in occasione della recente ondata di maltempo e in altre circostanze, quando l'apporto degli immigrati ospiti è stato importante».

Contrari ad accogliere altri immigrati si sono dichiarati i sindaci di Roccaraso, Castel di Sangro, Scanno e Introdacqua.

«Non dimentichiamo che in alcuni casi ci sono stati episodi anche gravi - ha sottolineato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato - per questo occorre più controllo e comunque a nome dei sindaci dell'Alto Sangro dico subito che già abbiamo accolto un numero consistente di immigrati, adesso bisogna piuttosto ridurre l'impegno».

Gli altri sindaci, in tutto una quindicina, pur con riserva hanno acconsentito di accedere alla seconda fase del progetto che potrebbe partire già dal prossimo mese di maggio.