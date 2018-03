Fine della mobilità per gli ex lavoratori di AirOne Technic

ABRUZZO. Senza sussidi da 4 mesi ed ora c’è il rischio che non li riceveranno più nonostante gli accordi prevedano almeno altri due anni di cassa integrazione.

Oltre al danno la beffa, gli ex lavoratori dell' Air One Technic, la ditta abruzzese delle manutenzioni ai mezzi di trasporto aereo dell'omonima azienda e per i vettori che stazionavano presso l' aeroporto D' Abruzzo, a seguito della perdita del posto di lavoro si trovano anche nella difficoltà oggettiva che scaturisce dal blocco della mobilità che come da accordi presi in sede Ministeriale in realtà ha ancora ragione di esistere per ulteriori due anni.

La situazione secondo la Fiom Chieti sarebbe veramente drammatica: «queste persone sono senza nessun sussidio economico dal mese di ottobre 2016, ci sono interi nuclei familiari ridotti sul lastrico senza nessuna motivazione a loro imputabile. In queste settimane la Fiom di Chieti ha contattato tutti gli attori presenti nel 2014 al tavolo delle trattative ma nei fatti oltre ad ottenere qualche educata risposta (quando arrivata) che diceva che si stava provvedendo alla risoluzione, null'altro di concreto».





Ad oggi non si capisce quale problema abbia creato questo disagio e di conseguenza quale dovrà essere la soluzione e in quali tempi essa arriverà.

«Nel frattempo i giorni passano», aggiunge la Fiom Chieti, «le difficoltà per i Lavoratori e le loro famiglie aumentano e purtroppo fino a prova contraria registriamo che forse ad Alitalia che all' epoca inglobò in CAI quella che era l' Air One Technic molto probabilmente non importa delle difficoltà che queste persone stanno incontrando».

Una lettera dalla Fiom di Chieti è stata inviata una lettera di diffida all'Alitalia Spa girata per conoscenza al Ministero dei Trasporti, al Ministero del Lavoro, all'INPS e alla Regione Abruzzo.

«Questa situazione», conclude la Fiom, «non può perdurare, urge trovare una soluzione ad un problema sicuramente burocratico, non scaturito dai Lavoratori nei fatti stanno già pagando la perdita del lavoro, non è giusto che a questo punto paghino anche in maniera così devastante le storture e le lungaggini del nostra sistema. Da tutti questi destinatari elencati attendiamo fiduciosi un riscontro positivo».