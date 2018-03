Zeman, trionfo storico e indelebile: sarà leggenda per sempre

PESCARA. Osannato e santificato già sufficientemente per il passato (di cui si ricordano solo i successi), ora Zeman con il suo esordio da record ed il 5-0 con il Genoa ha scritto con caratteri indelebili la storia della squadra per sempre.

'Zemanlandia' dunque riapre i battenti e il Pescara si ritrova in prima pagina dopo la manita al Genoa, nella speranza, o nell'illusione, di dare una svolta ad una stagione finora quasi imbarazzante. La squadra travolgente che ha tramortito i rossoblù all'Adriatico può essere più che una promessa e la città e i tifosi biancazzurri non stanno più nella pelle.

Dopo la sbornia, c'è attesa per l'allenamento di oggi in cui il tecnico boemo ha promesso "i... gradoni", mentre non sono pochi coloro che giurano di avere ricevuto, nel giorno della riscossa, più messaggi che in occasione del compleanno.

Il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, smonta le teorie sul complotto dei giocatori dell'esonerato Massimo Oddo e riconosce anzitutto le capacità psicologiche di Zdenek Zeman.

«I giocatori non andavano in campo per giocare contro Oddo, perché in realtà avrebbero giocato anche contro loro stessi. Se nonostante l'impegno i risultati non arrivano, subentra la depressione, tutto il resto è una conseguenza", ha spiegato Sebastiani. «Questo è l'anno dei record, tanti negativi, ma anche quello positivo: ieri è stata la vittoria più pesante della storia del Pescara in Serie A - ha sottolineato -. Zeman ha dato sicuramente qualcosa sul campo, ma ha dato molto nel liberare la testa di questi ragazzi, che a mio avviso non sono sicuramente da primi posti in classifica, ma neanche meritano quella posizione che hanno oggi, soprattutto per quello che hanno fatto vedere in campo. Il Pescara ha lasciato per strada tanti punti che poteva portare tranquillamente a casa».

L'amarezza per gli attentati subiti è ancora grande, e il presidente del Pescara Daniele Sebastiani conferma la sua intenzione di lasciare, «ma non a tutti i costi. Non ci ho ripensato rispetto all'idea di andarmene dopo gli attentati», ha detto Sebastiani ai microfoni di 'Radio anch'io sport', aggiungendo «Questa è la squadra della mia città, è una mia creatura. Ho detto che lascio, ma a chi è meglio di me. Di certo non lascio a avventurieri che vengono a qui a rubacchiare qualche soldo per poi andarsene e lasciare la squadra in tribunale. Io sono disponibile a farmi da parte, ci sono cicli che a un certo punto finiscono". Sebastiani è poi tornato sulle intimidazioni subite: "non mi piego a certi discorsi, preferisco semmai farmi da parte, non faccio patti col diavolo. Ma Pescara non può essere essere identificata con 4 personaggi che hanno voglia di far vedere che sono forti e che comandano. Mi spiace molto per la figura che Pescara ha fatto nei confronti di tutta la nazione».

«Siccome Pescara, purtroppo, è una piazza di quelle che dimentica presto, ho sempre detto che se c'è qualcuno meglio di Sebastiani, io sono disponibile. È chiaro che non mi lascio intimorire, non mi faccio cacciare da nessuno», ha aggiunto.





La pagina Facebook del club è lo specchio dell'entusiasmo della squadra.

«Non abbiamo risolto nulla, ma era importante dimostrare che non eravamo quelli degli ultimi tempi - dice Guglielmo Stendardo (arrivato dall'Atalanta) -. Questa è benzina che ora dobbiamo far fruttare».

«Ho lavorato per farmi trovare pronto e sono felice di aver contribuito a questo risultato» afferma Alberto Cerri (in prestito dalla Juve) aggiungendo «Il mister è arrivato e ci ha dato una scossa, forse quella che ci serviva, ma la verità è che non abbiamo fatto molto di nuovo ma ci siamo solo liberati dal peso che avevamo in testa».

Infine, su Fb, il pupillo del boemo Gianluca Caprari: «Cambio soprattutto nella testa e poi abbiamo dato tutto in campo ci siamo preoccupati solamente di fare quello che ci ha chiesto il mister, cose semplici cercando di dimostrare che non siamo qui per caso. Finalmente è arrivata questa vittoria che diventa importante e che ci serve per andare avanti, con l'obbligo di crederci fino in fondo».

A nome dei tifosi parla Rocco Pagano, ex calciatore del Pescara di Galeone: «Ieri come sempre ero in tribuna e la sensazione è stata incredibile, soprattutto al terzo gol dei biancazzurri. Normalmente la gente, delusa, abbandonava lo stadio dopo mezz'ora, ieri invece l' entusiasmo era palpabile».