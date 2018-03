Proteste contro Berlusconi a L’Aquila, assolti in 14 con formula piena

L’AQUILA. Oggi all’ennesima udienza nell’ennesimo processo per le mobilitazioni degli aquilani dopo il terremoto del 2009, 14 imputati nel processo per la manifestazione del 9 novembre 2010 (l’ultima visita di Berlusconi all’Aquila) sono stati assolti con formula piena «perché il fatto non sussiste».

Le accuse: per tutti, manifestazione non autorizzata; violenza privata («consistita nel circondare e bloccare» l’autovettura del vice-commissario alla ricostruzione Cicchetti) a carico di 6.

I cittadini ritennero vergognoso che non si potesse manifestare liberamente il proprio dissenso sotto la sede dei commissari alla ricostruzione (il Dicomac, Direzione Comando e Controllo appunto). Per questo provarono ad avanzare verso la caserma della Guardia di Finanza, ma vennero respinti con quella che hanno sempre definito «una violenza del tutto ingiustificata» da parte delle forze dell’ordine.

Durante il presidio, arrivò l’automobile di servizio di Antonio Cicchetti, nominato un paio di mesi prima vice-commissario alla ricostruzione. Una nomina alla quale i manifestanti si erano già opposti con forza ritenendola «in perfetta contiguità con la cricca Bertolaso-Letta. Cicchetti, è bene ricordarlo, tra le altre cose, è colui che ha causato l’indebitamento di due milioni di euro del Comune de L’Aquila per la mala gestione della Perdonanza nel biennio 2002-2004».

Ovviamente si alzarono fischi, urla e contestazioni ma i manifestanti non hanno mai capito come questo potesse essere definito violenza.

Quello terminato oggi è solo l’ultimo dei numerosi procedimenti che i cittadini aquilani hanno dovuto subire in questi anni: 53 assoluzioni su 57 denunce, con 4 condannati che si dicono certi di una assoluzione in appello.

«Non finiremo mai di ringraziare, innanzitutto, gli avvocati che per anni hanno assistito gratuitamente gran parte degli imputati», commentano dal comitato 3e32. «Non smetteremo di sottolineare lo spreco di soldi pubblici per questi processi assurdi».

Il respingimento di tutte le accuse che sono state mosse negli ultimi 8 anni induce oggi il Comitato a ribadire quello che affermano da sempre: «in quella stagione di grande mobilitazione popolare fu messo in scena dallo Stato un meccanismo fortemente repressivo, con il chiaro obiettivo di indebolire un forte movimento popolare, oltre che di farci perdere decine di giornate in tribunale. Ne sono una dimostrazione le accuse, smontate una dopo l’altra, che vanno da assurde “violenze private” fino alla grottesca vicenda delle carriole, passando per l’accusa di “danno al patrimonio e d’immagine” nel caso di uno spazio come CaseMatte, che al contrario abbiamo riqualificato».