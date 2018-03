Appalto turbato Palazzo Centi. Marcantonio, le carte in anticipo e oggi 4 nuovi indagati

ABRUZZO. Qualcuno che parla ancora troppo al telefono, che ostenta o magari millanta amicizie ‘in alto loco’. Magari nella Regione. Magari il governatore in persona. E’ nata così l’inchiesta sulla turbata libertà di scelta del contraente nell’ambito della gara di appalto per i lavori post terremoto di Palazzo Centi. Una telefonata ascoltata nell’ambito di un’altra inchiesta per mazzette presunte.

Quella di Palazzo Centi invece per ora sarebbe una sorta di incursione a gamba tesa prima ancora di ogni bando o gara, un tentativo di avvantaggiare chi poi avrebbe dovuto vincere ma non ha vinto (per motivi ancora non chiari).

Ruota tutto intorno a questi aspetti l’inchiesta portata avanti dai carabinieri e che giovedì è sfociata in perquisizioni e avvisi di garanzia per sette. In questo caso un concorrente futuro della gara sarebbe stato avvantaggiato grazie a notizie ed elaborati consegnati in largo anticipo, circa 4 mesi prima.

Il fortunato sarebbe stato Gianluca Marcantonio, l’architetto che D’Alfonso (non indagato) ha sponsorizzato fortemente persino nel maggior organo dei lavori pubblici in Italia: il consiglio superiore.

E questo perché Eugenio Rosa, titolare della ditta Iciet Enginereeng di Castelli (Teramo), ha avuto l’idea di affidarsi ad un noto studio di architetti, 'Archidee architetti associati' di Montesilvano, cioè proprio lo studio di Marcantonio e del socio Alessandro Pompa, entrambi indagati.

Dalle intercettazioni emerge che la Iciet Enginereeng di Castelli (Teramo) doveva essere avvantaggiata, vista anche la conoscenza da parte del titolare Rosa Eugenio dei risultati della Commissione Tecnica prima che gli atti diventassero pubblici, tanto che i suoi tecnici aveva avuto la disponibilità delle progettazione preliminare ben 'quattro mesi prima della pubblicazione del bando'.

Il pm Antonietta Picardi, nel dispositivo scrive che i «Carabinieri hanno riferito elementi che fanno ritenere altamente probabile che i verbali redatti dalla Commissione tecnica siano viziati da false attestazioni su diversi aspetti e che, inoltre, la stessa graduatoria sia stata 'modificata' dopo il termine effettivo di conclusione dei lavori della Commissione stessa».

Sempre nel dispositivo di sequestro si legge di pressioni su ditte concorrenti «manifestando forti 'entrature' nell'ente Regione Abruzzo al fine di condizionare la composizione della commissione tecnica, con conseguente 'raccomandazione' verso commissari ritenuti compiacenti».

I Carabinieri del Noe, grazie alle intercettazioni, hanno dimostrato che «effettivamente sono state esercitate ripetute indebite pressioni per la formazione di una commissione tecnica - diversa da quella che poi è risultata effettivamente nominata - e che, comunque, i componenti della commissione sono stati successivamente avvicinati per la valutazione delle offerte tecniche depositate dalle ditte».

Venerdì, intanto, il pm titolare delle indagini Antonietta Picardi ha nominato una serie di consulenti tecnici per esaminare il voluminoso materiale, anche informatico, sequestrato.

Sempre venerdì sono state sentite diverse persone nella posizione di informate sui fatti.

La prossima settimana sono stati programmati interrogatori di numerosi indagati.





ALTRI 4 NUOVI INDAGATI

Nella giornata di venerdì sono stati notificati altri quattro avvisi di garanzia.

Sono rivolti all'ex dirigente del ministero dei Beni Culturali, Berardino Di Vincenzo, ora in pensione, al figlio Giancarlo, tecnico progettista, e agli imprenditori Giancarlo Di Persio e Mauro Pellegrini, titolari della impresa Dipe, già finiti nei guai in due precedenti inchieste, una in particolare su presunte mazzette nella ricostruzione privata.

L'accusa è di induzione indebita a dare o promettere utilità, la cosiddetta «concussione depotenziata».

Secondo l'accusa, Berardino Di Vincenzo avrebbe indotto i due imprenditori a stipulare una consulenza con il figlio Giancarlo, incaricato di stilare il progetto con il quale la Dipe ha partecipato al bando di gara del valore di 13 milioni di euro per palazzo Centi, che si è aggiudicato la ditta General Costruzioni di Venafro (Isernia) con un ribasso del 35%.

In cambio, sempre secondo la procura dell'Aquila, Di Vincenzo avrebbe assicurato un interessamento per la gara alla luce dei suoi buoni rapporti con il governatore.







GLI ALTI E BASSI DELLA DIPE

Giancarlo Di Persio e Mauro Pellegrini nel 1984 hanno fondato l’impresa edile aquilana Dipe Costruzioni, il nome deriva proprio dalla fusione delle iniziali dei cognomi Di Persio e Pellegrini.

L’impresa è stata tra le più impegnate per la ricostruzione dopo il terremoto del 2009. Uno dei punti di forza dell'azienda è stato il puntellamento (ma ha compiuto anche lavori per il nuovo impianto di climatizzazione ed illuminazione della Cappella Sistina).

La società ha attualmente in corso opere per 36 milioni di euro, per un totale di 27 commesse e 82 dipendenti.

I due sono finiti al centro dell'indagine proprio sui puntellamenti con sedici indagati (inchiesta denominata Redde Rationem), tra i quali l'ex assessore comunale Pierluigi Tancredi accusato di corruzione. Il pm di quella indagine è sempre Antonietta Picardi.

La ditta nonostante avesse provveduto in fase delle indagini preliminari alla nomina di membri del cda esterni per evitare l'interruzione dei lavori, di fatto fu sempre amministrata dai due indagati.

Per questo a marzo del 2016 scattò, su richiesta della Procura di L’Aquila, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Sempre in quella indagine è emerso che Tancredi, minacciando di rivelare all’autorità giudiziaria le attività corruttive tenute dagli imprenditori ed essendo già stato ascoltato in qualità di indagato e avendo “mantenuto il punto” per tutti gli interessati, costrinse Di Persio e Pellegrini versargli del denaro per sostenere uno “stile di vita degno”.

Parlando con Pellegrini Tancredi disse: «A me mi serve, io sto a regge... Psicologicamente sto a reggere per tutti! Calcola che a me m’hanno interrogato due volte e tutte e due le volte mi hanno interrogato su Mancini, su di te e su Polisini, mi hanno proposto di tutto (…) Io non ho detto, anzi ho seguitato a difenderti. Io ho tenuto il punto fino alla fine... Stiamo a parla’ di 4 mesi! Non è che mi servono 20 mila euro! 2-3 mila euro per tirare a campare... Allora, io fino al 20 reggo, però al 20 tu vedi di darmi qualche cosa perché veramente non ce la faccio più... Devo pagare una rata al già sto arretrato, sennò mi levano pure la casa. Perché lo sai che ti voglio bene e siamo amici io e te però cazzo io sto pagando, te l’ho detto, cioè una mano sulla coscienza mettetevela perché se io schiatto qui succede l’ira di Dio. Se io non riesco manco più a fare la spesa io cazzo scoppio».





IL CONSULENTE DI BERARDINO

Berardino Di Vincenzo, 64 anni, ex segretario generale abruzzese del ministero dei Beni Culturali, attualmente in pensione, consulente della Regione Abruzzo

Nato a Caporciano di cui è stato sindaco per 10 anni. E’ stato rappresentante dei sindaci abruzzesi nell’ambito del Consiglio regionale abruzzesi nel mondo. E’ architetto esperto di beni culturali e restauro ed è direttore coordinatore nel ministero dei Beni Culturali, si è occupato della programmazione degli interventi di recupero dei beni culturali regionali.

Si è candidato alle regionali nella lista ‘Valore Abruzzo’ a sostegno del presidente D’Alfonso (ha preso meno di 150 voti). Nel 2015 è stato nominato proprio da D’Alfonso come consulente della Regione ed è stato inserito nel tavolo degli esperti per il Masterplan per il sud.

È stato per 5 anni membro della giunta della Comunità Montana Campo Imperatore piana di Navelli con il ruolo di assessore alla cultura e al turismo. è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'atto I dell'Aquila. ha insegnato all'Università di Chieti e di L'Aquila.







GLI ALTRI SETTE INDAGATI

Ieri su questa commessa pubblica, caratterizzata da ritardi e cambi di commissione di gara, erano stati notificati sette avvisi di garanzia a funzionari regionali, professionisti esterni e un imprenditore con l'accusa di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio.

Risultano indagati Claudio Ruffini, che nella passata legislatura è stato consigliere regionale del Pd, l'imprenditore Eugenio Rosa, amministratore delegato di Iciet Engineering di Castelli (Teramo), i funzionari regionali Giancarlo Misantoni (presidente), l'architetto Roberto Guetti e l' ingegnere Silverio Salvi oltre a Gianluca Marcantonio anche Alessandro Pompa.

A Pescara intanto la Squadra Mobile, agganciatasi all’inchiesta dei carabinieri qualche mese più tardi, indaga su presunta turbativa e corruzione nell’ambito di un progeTto del Masterplan del Parco del Lavino a Lettomanoppello e lavori alle case popolari di Pescara dove risulta indagato anche Luciano D’Alfonso che comunque si dichiara sereno e pronto a dimostrare in tempi rapidissimi la sua completa estraneità a tutti i fatti contestati.

Indagato D’Alfonso per corruzione anche in un’altra inchiesta relativa al passaggio di un immobile scuola a Penne.