Corte dei Conti. Collaborazioni illegittime, condanna bis per Pierluigi Tancredi

L’AQUILA. E’ stata confermata anche in appello alla Corte dei Conti la condanna piovuta nel 2011 sulla testa di Pierluigi Tancredi, ex presidente della Asm, la società in house del Comune di L’Aquila che si occupa della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Anche in secondo grado, dunque, è passata la tesi accusatoria: Tancredi creò un danno alla società per aver stipulato due contratti di collaborazione a progetto che non dovevano essere firmati.

Già sei anni fa i giudici contabili lo avevano condannato alla restituzione in favore dell’Aquilana Società Multiservizi spa di 13.200 euro e ora i giudici del secondo grado confermano la stessa posizione.

Boccone amaro da digerire per Tancredi, ex consigliere comunale della Dca, ex Forza Italia, scelto dopo il sisma de L’Aquila, tra mille polemiche, dal sindaco Massimo Cialente per l'incarico per le attività di supporto e raccordo, nell'ambito del recupero dei beni artistici della città.

Polemiche sorte in quanto Tancredi nel febbraio 2008 era stato condannato in primo grado dalla Corte dei conti a risarcire 200 mila euro per la cattiva gestione della Perdonanza.

Cialente venne subissato di sms di protesta da parte dei cittadini e poi decise di annullare quell’incarico.

Sempre Tancredi finì ai domiciliari sia nel gennaio 2014, nell'inchiesta "Do ut des" su tangenti e appalti di messa in sicurezza (la stessa che vedeva indagato l’ex vice sindaco Roberto Riga), che nell’ambito dell’indagine "Redde rationem", nella quale gli venne contestata anche l'accusa di estorsione a imprenditori per continuare a tacere negli interrogatori.





I CONTRATTI NON DOVUTI

Qualche tempo prima, invece, era arrivata pure la grana degli incarichi ai tempi della presidenza all’Asm.

Entrambe le collaborazioni, diceva la sentenza di primo grado, erano da considerarsi illegittime poiché non sarebbero state valutate le risorse interne all'ente in grado di assolvere i compiti affidati con incarichi esterni. Secondo i giudici, inoltre, non vennero rispettate le regole di trasparenza e concorsualità per il loro affidamento nonché quelle volte ad impedire o contenere l'aumento della spesa per il personale.

Tancredi si è opposto al giudizio di primo grado. Secondo lui i giudici avrebbero omesso di valutare se all'interno della società ci fossero altri soggetti in possesso delle professionalità necessarie allo svolgimento dell'incarico.

«Costituisce regola fondamentale dell’ordinamento», scrivono i giudici dell’appello, «che la pubblica amministrazione debba provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione e con il proprio personale. L’attività richiesta rientrava pienamente nelle competenze del personale della società».

«Né, del resto», si legge ancora nella sentenza, «risulta dagli atti che l’organico della società non presentasse risorse umane in grado di svolgere i compiti affidati ai soggetti incaricati, tra l’altro scelti senza una selezione». Per i giudici Tancredi non ha fornito la prova della mancanza di personale in servizio «in grado di disimpegnare i compiti affidati ad estranei».

Tancredi aveva anche contestato il fatto che il giudice avesse quantificato nella misura del 30% l'importo del danno da porre a suo carico rispetto a quello di altri soggetti (10%), per giunta non chiamati in giudizio.

Su questo punto i giudici d’appello sottolineano che Tancredi ricopriva un ruolo apicale e che la sua posizione «era ben diversa da quella degli altri membri del consiglio di amministrazione, non solo in ragione della carica rivestita, ma anche e soprattutto per la paternità delle proposte di affidamento degli incarichi».







LA QUESTIONE ANCORA APERTA

Se qualche anno fa Tancredi è stato assolto dalle accuse di falso e frode in pubbliche forniture per la bonifica dell'area dell'ex impianto di autodemolizione "Adamo", situato vicino all'ospedale regionale, affidata dal Comune all'Asm, resta invece ancora in piedi il procedimento per un presunto danno erariale di 800mila euro sempre ai danni dell’Azienda in house.

L'azione di responsabilità fu avviata a fronte di un danno presunto che scaturiva dall'acquisto, «frettoloso e non ponderato», di un capannone nella zona industriale di Bazzano. Secondo l’accusa, però, ci fu una incompletezza nell'istruttoria e la piattaforma ecologica non avrebbe potuto essere attivata.

Il caso è incagliato da anni e va avanti a stento a colpi di ricorsi per difetto di giurisdizione circa la valutazione di merito. Secondo i legali di Tancredi, infatti, la questione sarebbe di competenza del giudice civile.

Proprio nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha però confermato la propria competenza sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale. Spetterà dunque ai giudici contabili stabilire se il danno ci sia stato o meno.

a.l.