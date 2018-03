Ripascimento Pescara, finiti i soldi: risultati scarsi

PESCARA. «Un ripascimento iniziato con sei mesi di ritardo, fatto in pieno inverno ovvero in piena stagione mareggiate e soprattutto buttando all’aria 20mila euro, tornati alla Regione semplicemente perché il Comune di Pescara non è stato capace di spenderli. È finito in una farsa il ripascimento 2016 della riviera sud di Pescara, un’opera fondamentale per sostenere le attività balneari più colpite dall’erosione».

Lo ha detto il Vicecapogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Vincenzo D’Incecco al termine della seduta odierna della Commissione che ha affrontato la tematica su sua istanza.

Non solo: dal 2017 non ci sono più fondi per questo tipo di intervento.



«Non un euro stanziato nel bilancio comunale per un’opera per la quale il centro-destra ha sempre speso almeno 300mila euro l’anno», ha aggiunto, «a questo punto rivolgeremo un’interrogazione al sindaco Alessandrini per capire se intende ancora sostenere tali interventi, ed eventualmente dove intende individuare le somme necessarie. Sapevamo che a fine dicembre si erano svolte le operazioni di ripascimento di un breve tratto della riviera sud, quasi al confine con Francavilla al Mare, e abbiamo chiesto di acquisire più notizie per capire i dettagli di quell’opera si è risolta in pochi giorni di lavoro – ha spiegato il Vicecapogruppo D’Incecco.



Dalla riunione è emerso che a finanziare l’intervento era stata la Regione che, già dall’estate 2016, aveva reso disponibili 80mila euro, rispetto ai 300mila euro stanziati dalla giunta Mascia dal 2009 al 2014.

I soldi non sono arrivati subito ed i lavori sono slittati.

«Nei sei mesi trascorsi il sindaco ha scelto di restare con le mani conserte», ha aggiunto D’Incecco, «a questo punto occorre capire come intende procedere»