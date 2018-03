Mensa ospedali Asl Chieti: ditta vince l’appalto e dimezza gli stipendi: «quasi caporalato»

CHIETI. Una visita per controllare la situazione dell’Ospedale di Chieti così come aveva annunciato.



Il Presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo, accompagnato dal Consigliere comunale e provinciale di Fi, Emiliano Vitale, ha avuto modo di raccogliere i pareri dei ricoverati, dei loro famigliari e dei lavoratori del nosocomio teatino. Una visita che ha interessato i reparti di Pediatria, Ostetricia, Clinica medica, Programma di medicina oltre al servizio distribuzione e somministrazione dei pasti, cucine e mense.

«In sostanza – rimarca Febbo - sono state confermate tutte le criticità che avevo segnalato soprattutto per quanto riguarda il servizio di ristorazione. Innanzitutto ho raccolto pareri contrastanti per quanto riguarda la qualità del cibo servito lungo le corsie. Ma soprattutto, nonostante avessero giustamente ricevuto la consegna del silenzio, i dipendenti del servizio mensa mi hanno espresso tutto il loro malcontento in relazione alle pesanti riduzioni degli orari di lavoro e al cambio del contratto. Lavoratori che mi sono apparsi molto amareggiati soprattutto dal punto di vista umano per il trattamento ricevuto dalla società che gestisce il servizio mensa. Trattamento che, voglio ricordarlo, sfiora il caporalato. Il personale che già lavorava per il servizio è stato interessato da una prima riduzione degli orari di lavoro che per gli addetti alla cucina è passato da 24 a 20 ore settimanali mentre per i cuochi da 36 a 30 ore settimanali. Ma non è tutto perché nel mese di dicembre l’azienda ha deciso, unilateralmente, il cambio del contratto di lavoro, portato dal CCNL turismo – commercio al secondo livello del CCNL delle imprese di pulizie ma soprattutto una drastica e insopportabile riduzione delle ore di lavoro settimanale da 20 a 7 ore per gli operatori della mensa».

In pratica i lavoratori lavorano 1 ora e mezza a giornata peraltro senza la possibilità di poter programmare nulla perché gli orari vengono comunicati giorno per giorno. Inoltre, la variazione del CCNL determina anche la riduzione della paga oraria che scende da 7,668 a 6,841 euro, ciò significa che da una busta da paga già ridotta di 750/800 euro mensili può arrivare a cifre davvero irrisorie e non adeguate.

Così come i cuochi che si sono visti ridotti l’orario settimanale da 30 a 15 per uno stipendio che passa da circa 1.200 euro mensili a circa 550 euro.





Sono circa 137 i lavoratori che garantito il servizio mensa e distribuzione dei pasti all’interno dei presidi della Asl Lanciano Vasto Chieti fino al mese di novembre.

Si tratta di cuochi, aiuto cuochi addetti alla mensa , personale impiegato nella distribuzione dei pasti agli ammalati e nella pulizia dei locali mensa e delle stoviglie.

Donne e uomini che si sono adoperati, in affiancamento ai circa 48 cuochi e aiuto cuochi dipendenti della Asl, per la garanzia dell’erogazione di un servizio pubblico essenziale in tutti gli ospedali della provincia di Chieti.

I servizi della mensa della Asl 2 sono infatti in appalto da oltre 10 anni, questi lavoratori hanno già affrontato diversi cambi d’appalto, licenziamenti e riassunzioni presso ditte diverse, e ogni volta tagli dell’orario contrattuale.

L’ultima gara è stata aggiudicata definitivamente a giugno 2016 alla ditta Dussmann insieme alla Servizi Integrati che gestisce attualmente in proroga il servizio e ai lavoratori. Il 1° dicembre a pochi giorni dall'inizio del nuovo appalto, è stato comunicato un esubero di personale di circa 32 persone e per i restanti 100 un taglio delle ore del 65%.

I sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Uil hanno giudicato la proposta inaccettabile e hanno proclamato lo stato di agitazione e chiesto un incontro urgente alla prefettura.

«Su questa e su altre criticità che riguardano il SS. Annunziata – conclude Febbo - terrò alta la guardia come mi è stato chiesto anche dai tanti cittadini incontrati durante il giro di questa mattina. Mercoledì 22 febbraio è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza nel corso della quale si affronteranno, con i vertici dell'Azienda sanitaria appositamente convocati, le problematiche relative al contratto di appalto soprattutto per quanto riguarda le condizioni sia dei lavoratori dipendenti sia della Rti sia del personale Asl in comando».