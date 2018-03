Cepagatti, mancano ambulatori dei Pediatri convenzionati

CAPAGATTI. Un problema per 500 famiglie di Cepagatti costrette a spostarsi a Pianella e Spoltore per portare i bambini dal pediatra.

Il caso lo racconta l’assessore alla Salute Pubblica, Camillo Sborgia, che ha scritto una lettera al direttore generale della Asl, Armando Mancini.

Il problema si è acuito qualche settimana fa dopo il pensionamento di un medico pediatra che operava nel territorio di Cepagatti da oltre trent’ anni con un ambulatorio nel centro storico. Centinaia di famiglie che aveva il medico a disposizione vicino casa si sono trovate improvvisamente in difficoltà.





Cepagatti, con una popolazione di undici mila abitanti, dal 1°Gennaio 2017 ha dunque a disposizione soltanto due pediatri “massimalisti” (massimo 800 pazienti) che hanno l’ambulatorio situato all’interno del territorio comunale, i restanti tre pediatri disponibili hanno l’ambulatorio medico ubicati rispettivamente a Pianella e Spoltore.

«Questa situazione», racconta Sborgia, «crea disagio ad oltre cinquecento famiglie che devono spostarsi in un altro comune con i proprio bambini piccoli (anche nella stagione invernale) per consultare il proprio pediatra».

Il pediatra può seguire di regola non più di 800 assistiti, ma possono essere concesse deroghe in relazione a particolari situazioni locali, come avviene nel caso in cui in una zona non c’è disponibilità di altri pediatri, oppure quando in una famiglia si aggiunge un nuovo bambino.

L’assessore è convinto che questo problema vada risolto al più presto: «sarebbe auspicabile che questi ultimi tre professionisti utilizzassero almeno una volta a settimana un ambulatorio medico ubicato nel territorio del comune di Cepagatti o nelle frazioni (Vallemare e Villanova) per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini».





IL CHIARIMENTO DELLA ASL

La Asl di Pescara spiega che l’ambito di scelta dell’Area Metropolitana comprende i seguenti comuni: Pianella, Moscufo, Cepagatti, Nocciano, Rosciano, Città S. Angelo, Spoltore, Catignano, Civitaquana, Elice.

«Attualmente, con il pensionamento dal 1° Gennaio 2017 di un pediatra, in questo ambito sono operanti 10 pediatri», spiega la responsabile Maria Assunta Ceccagnoli.

«Nelle more dell’individuazione delle zone carenti la Asl di Pescara ha convocato per il 23 Febbraio prossimo il Comitato Aziendale per la Pediatria di Libera Scelta al fine di individuare una soluzione temporanea, per venire incontro alle esigenze dei cittadini di Cepagatti e dell’intera Area Metropolitana».