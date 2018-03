Edilizia scolastica nel Pescarese, servono 1,2 mln di euro per verifiche. «Non ci sono»

PESCARA. L’edilizia scolastica di competenza della Provincia di Pescara versa in condizioni drammatiche dopo gli ultimi eventi meteorologici e sismici: solo per garantire le verifiche di vulnerabilità sismica su tutto il patrimonio scolastico degli Istituti superiori occorrerebbe 1,2milioni di euro, che non ci sono.

E poi occorrono altri milioni di euro per ripristinare l’agibilità delle scuole di Penne, Città Sant’Angelo, Villareia e anche Pescara.

La situazione è complicata: dopo le difficili giornate di maltempo migliaia di studenti sono tornati a scuola dopo quasi un mese di stop forzato, e centinaia di ragazzi si sono ritrovati a dover fare i conti con emergenze strutturali che hanno gettato le famiglie in uno stato di forte apprensione.

Ci sono i ragazzi dell’’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ plesso di via Italica; dell’Agrario Cuppari di Villareia; il Marconi e il Mario de’ Fiori di Penne, e anche un’ala dello ‘Spaventa’ di Città Sant’Angelo, addirittura chiusa da agosto scorso. Quattro scuole in condizioni difficili per le criticità strutturali che sarebbero esplose in seguito all’emergenza neve e alle scosse sismiche del 18 gennaio scorso, criticità che però a oggi non sono state illustrate neanche alle famiglie dalla Provincia, in difetto di comunicazione.

Il centrodestra ha lanciato al presidente Antonio Di Marco un ultimatum politico: «abbia il coraggio di spogliarsi della sua maglietta di partito-Pd e di venire con noi, ossia con l’opposizione, a sbattere i pugni sui tavoli istituzionali di Regione e Governo per pretendere i fondi necessari. In caso contrario si troverà a dover fronteggiare un’opposizione dura, serrata e senza sosta».

Ieri il capogruppo di Forze di Libertà, Vincenzo D’Incecco, ha incontrato il presidente dopo la precisa richiesta inoltratagli nei giorni scorsi dai cinque consiglieri di opposizione, ossia, oltre a D’Incecco, anche Maurizio Giancola, Francesco Maragno, Lorenzo Silli e Antonio Zaffiri, ieri tutti presenti al vertice.





«Avevamo chiesto al presidente di convocare la riunione prima di assumere qualunque decisione inerente la riapertura o meno degli istituti», ricorda D’Incecco, «e invece si è svolta solo quando già per i 69 studenti del Cuppari di Alanno si è deciso il trasferimento da Villareia al Centro Agroalimentare di Cepagatti, una sistemazione di grande precarietà».

Ieri è emersa una fotografia desolante, come raccontano i consiglieri di opposizione: «il nostro lavoro passa necessariamente dalla protesta amministrativa, ovvero dobbiamo pretendere che gli Enti sovraordinati eroghino le risorse finanziarie necessarie per affrontare e superare le criticità dell’edilizia scolastica che sono enormi e spalmate su tutta la provincia. Al presidente Di Marco abbiamo dunque chiesto di spogliarsi della sua appartenenza al Pd e di venire con noi in Regione, a L’Aquila, e a Roma, dal Governo-Pd Gentiloni per pretendere i fondi necessari alla risoluzione di quelle che sono emergenze prioritarie, imponendo agli Enti di rinunciare alle spese superflue per la sicurezza dei nostri studenti. Nei prossimi giorni – ha aggiunto D’Incecco – vogliamo toccare e verificare con mano la sua disponibilità, in caso contrario sarà l’opposizione a ingaggiare una battaglia politico-amministrativa senza esclusione di colpi, anche nei confronti dei vertici della Provincia che sulla sicurezza delle nostre scuole non può conoscere colore politico».