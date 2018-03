Aca, appalto da 8,5 mln per ampliare il depuratore di Pescara

PESCARA. Aggiudicata la gara per i lavori di ampliamento e adeguamento del depuratore di Pescara. Si tratta di lavori che -secondo le intenzioni- dovrebbero arginare ed evitare l’inquinamento prodotto all’impianto insufficiente che durante le piogge abbondanti non può smaltire il grande carico di reflui che finiscono direttamente a mare.

Si tratta di un fenomeno che dura da almeno due decenni e che agli inizi del 2000 era già stato studiato ed approfondito tanto da inserire nel project financing di ampliamento e gestione che l’Ato affidò alla ditta Di Vincenzo una serie di lavori poi mai effettuati e nemmeno mai richiesti.

Erano i tempi in cui l’Aca passava alla gestione Di Cristoforo e l’indebitamento aumentava a dismisura.

Anche a causa di quella gestione più volte attenzionata dalla procura quei lavori sono sempre stati rimandati.

Ora con l'approvazione del decreto "Sblocca Italia" è stata sottoscritta la convenzione tra Regione, Ersi (Ente regionale Servizio idrico integrato) e Aca per dare il via al progetto di adeguamento e ottimizzazione del depuratore di Pescara che sarà finanziato con 8.500.000 euro.

L'atto di concessione tra i tre enti e' stato approvato ieri dal cda dell'Aca che ha gia' espletato la gara d'appalto e sara' in grado di perfezionare il contratto con l'Associazione temporanea di imprese a cui sono stati aggiudicati i lavori (Almacis, De Cesaris ed Entei spa) entro la meta' del mese di febbraio.

Per l'Aca si tratta di «passo in avanti per il miglioramento del sistema depurativo e della qualita' delle acque di balneazione, in vista della stagione estiva».

Sono tre le ditte che hanno vinto l’appalto in forma associata.

La Angelo De Cesaris ha già svolto diversi lavori per l’Aca e avendo al suo attivo un lungo curriculum di opere come l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Collecorvino, le opere idrauliche per outlet Città S.Angelo, il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani anche con il sistema “porta a porta” in diversi comuni, nel 2010 si è occupata della pulizia di Fosso Vallelunga, lavori di consolidamento del porto di Ortona, nel 2000 ha realizzato il pontile di Francavilla al Mare e il Ponte del Mare di Pescara. La società si occupa anche di trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi.

Alla Entei, invece, a dicembre scorso era stata affidata la gestione del depuratore di Pescara per un importo complessivo di 322.714 euro più Iva, all'esito di un bandi di gara di ottobre.

La Almacis del gruppo Marramiero è nata invece negli anni '80 per attività nel settore della ristrutturare del metano, della cogenerazione e della depurazione.

E’ una vecchia conoscenza dell’Aca avendo già svolto negli ultimi 10 anni molti dei lavori più importanti sulla rete e sulla depurazione come il famoso Dk15 per convogliare gli scarichi al depuratore di Pescara, diversi collettori, i lavori del “Macroprogetto 3” per 2,4 mln di euro, gli impianti di depurazione recentemente finanziati dalla Regione nei Comuni di Lettomanoppello, Manoppello e Caramanico Terme per un importo di 3.018.436,83 euro, nel 2009 il comissario Goio la incaricò di costruire serbatoio di acqua potabile in località San Rocco per alimentazione di Bussi sul Tirino in seguito alla scoperta della mega discarica.

Tra i tanti lavori realizzati si è occupata anche della realizzazione degli impianti di depurazione a Tortoreto, dell’impianto trattamento acque di verniciatura dello stabilimento Ferrari a Modena, il metanodotto Cellino Attanasio-Teramo, metanodotto Moscufo, la metanizzazione di Atene, ristrutturazione dell’ospedale Ceccarini di Rimini.







I TRE TRONCONI

I lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione, che potra' cosi' ricevere un carico maggiore di reflui anche in presenza di piogge consistenti, saranno avviati entro la fine del mese, una volta definiti gli aspetti contrattuali, e sono divisi in tre tronconi: 1) realizzazione di una nuova linea di trattamento biologico; 2) realizzazione di una nuova sezione di pre-trattamento dei reflui 3) lavori di riqualificazione ambientale.

Degli 8 milioni e 500 mila euro per l'adeguamento e l'ottimizzazione del depuratore, circa 3 milioni e mezzo saranno impegnati per la realizzazione di opere civili, 2 milioni circa per le opere meccaniche, 620 mila euro per le opere elettriche e un milione e 357 mila euro per le opere di riqualificazione ambientale.