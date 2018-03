Amicone, Corte Conti boccia il cumulo del vitalizio-stipendio

L'AQUILA. L'ex direttore dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta), Mario Amicone, non ha diritto a percepire il vitalizio da ex consigliere regionale relativamente al periodo luglio 2014 e gennaio 2016, negatogli per effetto della legge approvata dell'ex consigliere di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che impedisce il cumulo del vitalizio con indennità derivanti da incarichi in enti regionali.

Lo ha deciso la Corte dei conti, competente anche in materie pensionistiche, che ha respinto il ricorso dell'ex direttore Arta, ora pensionato, in passato consigliere e assessore regionale nell'Unione di centro.

La magistratura contabile fa riferimento a una sentenza precedente che aveva dato ragione ad Amicone. I giudici rilevano che «fatti salvi i rapporti esauriti e i diritti acquisiti, la disciplina relativa all'assegno vitalizio e di reversibilità entra in vigore a decorrere dalla legislatura successiva».

Infatti, con la nuova legislatura la legge Acerbo è stata applicata all'incarico confermato all'agenzia ambientale e il vitalizio gli è stato tolto.

E non vale l'argomento difensivo di Amicone secondo cui il nuovo incarico era, in realtà, una prosecuzione di quello vecchio, e che dunque non poteva essere revocato in base al principio del diritto acquisito.

Ora che da gennaio è andato in pensione e non è più direttore Arta, potrà percepire legittimamente il suo assegno vitalizio.

La Regione Abruzzo però risparmierà un esborso considerevole per versargli gli arretrati, superiori ai 100 mila euro.







LE TAPPE DELLA VICENDA

Dal 9 gennaio 2009 Amicone, essendo stato consigliere regionale, beneficia di assegno vitalizio.

Il 22 marzo 2011 è nominato Direttore Generale dell'Arta Abruzzo.

Il 6 agosto 2011 entra in vigore la legge regionale n. 20/2011 che prevede l’incumulabilità del vitalizio con le indennità derivanti da incarichi in enti regionali.

Il 1 gennaio 2012 entra in vigore la legge regionale n. 1/2012, che interpreta autenticamente la precedente n. 20/2011, rendendo applicabile il regime di incumulabilità anche agli incarichi in corso.

Il 14 febbraio 2012 la Regione sospende la corresponsione del vitalizio e dispone il recupero dei ratei già erogati dal 6 agosto 2011 in poi.

Il 23 ottobre 2012 Amicone propone ricorso davanti al giudice del lavoro, il quale dichiara il proprio difetto di giurisdizione

Il 24 settembre 2013 Amicone propone ricorso dinanzi alla Corte dei conti.

Il 17 marzo 2014 la Giunta regionale rinnova per un ulteriore triennio l’incarico ad Amicone che però a gennaio 2017 viene sostituito da Francesco Chiavaroli







LA SODDISFAZIONE DI ACERBO

«Ricordo», commenta oggi Maurizio Acerbo, «che proposi quella legge non contro Amicone ma perché ritenevo indecente che in Abruzzo gli ex-consiglieri regionali potessero cumulare al vitalizio anche le indennità relative a nuovi incarichi derivanti da nomina politica. Grazie alla mia norma la Regione Abruzzo risparmierà un po' di denaro pubblico che spero venga destinato al fondo per i progetti di 'vita indipendente' che purtroppo continuano a essere non adeguatamente finanziati».

Acerbo sottolinea inoltre come in questa legislatura manchino iniziative legislative riformatrici: «in particolare le promesse da parte di D'Alfonso di tagliare super-retribuzioni di consiglieri e assessori e naturalmente la sua sono state completamente disattese».