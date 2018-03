Vasche antiesondazione, Consiglio Superiore demolisce e approva il progetto

PESCARA. Il progetto non risolve il problema perche' non tiene conto degli affluenti del fiume Pescara, i terreni argillosi non sono idonei all'opera e l'aspetto procedurale ha bisogno di numerose verifiche.

Queste, in sintesi, le osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto delle vasche di laminazione approvato dal presidente D'Alfonso.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 gennaio 2017 tra le altre cose scrive: «Risulta evidente ricordare la insostenibile frequenza degli allagamenti della citta' di Pescara e del porto ai quali, di per se', l'opera progettata non sembra essere in grado di porre sostanziale rimedio…».

«Le osservazioni poste dal Consiglio dei lavori pubblici danno ragione al M5S che, dall'inizio, ha sollevato numerose perplessita' su questa colata di cemento dal costo di 55 milioni di euro», commenta Domenico Pettinari, consigliere M5S in regione Abruzzo.

«Una somma di denaro importante che rischia di essere un ennesimo spreco senza che il problema dell'esondazione del fiume Pescara sia risolto. Il M5S - dice Pettinari - ha presentato un'opera di piu' ampio respiro e piu' risolutiva, proprio come auspicato dal Consiglio. Si tratta della proposta Cemento zero che prevede piccoli bacini naturali lungo tutto il corso del fiume».







BALDUCCI: «IL PROGETTO E’ STATO APPROVATO»

«Al contrario di quanto afferma il consigliere Pettinari, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto», risponde Alberto Balducci vicecapogruppo Pd in consiglio regionale, «Il Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo sta predisponendo le integrazioni richieste. Si tratta dunque di un mero aggiustamento formale che non incide minimamente sulla realizzazione dell’opera.

Vale la pena di ricordare che l’accordo di programma riguardante le opere di laminazione del fiume Pescara mira alla mitigazione del rischio idrogeologico derivante dalle esondazioni. Le opere, che consistono nella realizzazione di vasche di compensazione, interessano una superficie di un milione 300mila metri quadrati, con una capacità di 5 milioni di metri cubi di acqua. Le vasche saranno dotate di paratie gestite da remoto da una centrale di controllo operativa 24 ore su 24».