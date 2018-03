Palazzo Sirena prosegue la battaglia per evitare la demolizione

FRANCAVILLA AL MARE. Da un lato il sindaco Antonio Luciani tende a tranquillizzare, dall’altro va avanti sul fronte dell’abbattimento di Palazzo Sirena.

La situazione attuale viene sintetizzata così da Pierfrancesco Fimiani, portavoce del comitato Risorgi Sirena che fa notare come il 15 dicembre, mentre Luciani riceveva il comitato nel suo ufficio per gettare le basi di un incontro pubblico con lo scopo di informare la città sulle sue intenzioni e sui progetti alternativi alla demolizione, sull’Albo Pretorio del Comune veniva pubblicato l’incarico per la progettazione della demolizione di Palazzo Sirena.

Il 31 dicembre, invece, mentre il Comitato si stava organizzando per partecipare a un tavolo di discussione con i tecnici del Comune, veniva emessa una determina dirigenziale con la quale si stabiliva un impegno di spesa per il lavori di demolizione. Ben 250 mila euro.

«E’ fin troppo evidente che il sindaco gioca su due tavoli», insiste Fimiani.

Italia Nostra, infatti, ha lanciato un appello sottoscritto da numerose personalità, la Soprintendenza, la Procura e la Corte dei Conti non si sono ancora espressi mentre sul profilo Facebook - Sirena Risorgi - sono centinaia i cittadini che manifestano quotidianamente affetto e riconoscenza per questo edificio. Nel frattempo Antonio Luciani ha pubblicato e distribuito, («a spese della collettività», sottolinea il Comitato), un opuscolo «che non chiarisce il suo progetto ma solleva nuovi dubbi e false illusioni».

A fronte di tutto questo, il Comitato ha deciso di non partecipare al tavolo tecnico indicato dal sindaco in diretta Facebook perché lo ritiene «inutile e irriguardoso» nei confronti di persone che si stanno battendo «lealmente e senza mezzi».

Hanno però deciso di organizzare un incontro pubblico per rispondere a quanti vogliono capire, essere informati, manifestare la propria opinione.

L’appuntamento è per sabato 11 febbraio alle ore 17 presso il MUMI di Francavilla al Mare. Parteciperanno gli architetti autori dei progetti alternativi e Italia Nostra insieme ad alcuni dei professori che hanno sottoscritto l'appello. «Inoltre racconteremo alla città la storia della Sirena e cosa rappresenta per la Francavilla del XX secolo, dissipando ogni dubbio sollevato da chi vuol far credere che esso sia privo di valori identitari», spiega Fimiani.