Autismo, Fondazione Cireneo diffida la Regione: «prestazioni a rischio»

ABRUZZO. Sono pronti ad occupare il prossimo Consiglio regionale i genitori dei ragazzi autistici che seguono la riabilitazione presso la Fondazione Cireneo, struttura accreditata.

Nei prossimi giorni potrebbero chiedere anche un incontro all’assessore alla Sanità Silvio Paolucci ma per il momento la Fondazione, tramite lo studio legale dell'avvocato Alessandra Rulli ha inviato una diffida al presidente della Regione Luciano D'Alfonso, a Paolucci, al direttore regionale alla Sanità, Angelo Muraglia.

Una la richiesta diretta: trovare i 512.437 euro per le annualità 2016/2017 entro e non oltre il 31 gennaio prossimo per garantire la prosecuzione della riabilitazione.

Di recente con delibera commissariale è stata aumentata la tariffa per le prestazioni di riabilitazione per autistici, che sono quelli che hanno bisogno di maggiore cura e capacità professionali.





Aumentando di un buon 30%, e oltre, le tariffe, con lo stesso budget cala ovviamente il numero delle prestazioni.

Dunque il Cireneo con un milione di budget prima riusciva ad erogare 5000 prestazioni, invece ora 3000; prima soddisfaceva tutte, o quasi, le richieste, ora restano fuori un terzo di ragazzi circa.

Come conseguenza si ha l'allungamento della lista di attesa;

I soldi che mancano per dare piena soddisfazione sono circa 500 mila euro, che qualcuno ha pensato di mettere a gara.

Chi potrà partecipare? Chiunque abbia determinati requisiti, compreso le strutture non accreditate.

Ma dalla Fondazione ricordano bene quando ad ottobre scorso D’Alfonso, in sede di sottoscrizione dell'accordo negoziale provvisorio, prese l'impegno a nome della Regione di integrare il budget per le prestazioni riabilitative erogate dalla struttura per il 2016 e per il 2017.

E nel settembre 2016, quando D'Alfonso era ancora commissario ad acta, fu proprio lui, insieme al sub commissario Giuseppe Zuccaatelli, a riconoscere la necessità di continuare a garantire i mezzi e l'assistenza per lo svolgimento dei programmi riabilitativi.

Eppure a questo punto mancano i soldi e si rischia di bloccare una parte del servizio. La preoccupazione dei genitori è enorme per un danno come quello che lo stop alle cure potrebbe comportare.





Le prestazioni erogate da questa struttura durante il 2016 sono state 13.370 per entrambe le sedi di Lanciano e Vasto. I pazienti autorizzati in proroga a fruire del trattamento di riabilitazione per il 2017 ad oggi sono complessivamente 88.

E mentre il Cireneo piange, c'è qualcun altro che invece può sorridere: semaforo verde, infatti, dopo la richiesta di una proroga e lo stanziamento di nuovi fondi per l'Associazione Alba di Pescara che, come la Fondazione Paolo VI, potrà contare su 62.500 per il periodo primo gennaio 2017 -30 giugno 2017 per un totale di 32 utenti

L'Associazione ha una convenzione per la realizzazione del progetto obiettivo LP2 ‘non autosufficienza azione ADI riabilitazione e trattamento domiciliare dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo’.

Un progetto sperimentale nato nel 2013 e rinnovatosi di anno in anno.

Il 18 novembre scorso l'associazione aveva segnalato la scadenza della convenzione e la necessità di una proroga.

Pochi giorni dopo è arrivato l’ok da parte della Asl.

Attualmente l'associazione segue 15 bambini e ragazzi affetti da disturbi autistici della Asl.

Per dare il via alla proroga la Asl ha richiamato proprio le considerazioni di D’Alfonso e Zuccatelli del settembre 2016, ovvero la necessità «di dare continuità al progetto riabilitativo e la necessità di prendere in carico le persone con disturbi dello spettro autistico».

Le stesse, identiche, che sventolano oggi dal Cireneo.