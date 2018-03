Direttore indagato, sospeso dal Consorzio di bonifica centro e promosso da quello di Vasto

CHIETI. Sospeso ad ottobre scorso dal suo incarico di direttore tecnico del Consorzio di Bonifica centro e responsabile della diga di Penne, a causa dell'arresto nell’ambito di una indagine dell’Antimafia aquilana su traffico di rifiuti.

Ricollocato qualche mese dopo dal Consorzio di Bonifica sud, con tanto di nulla osta del suo vecchio datore di lavoro che appena quattro mesi prima lo aveva “costretto” a casa, senza neppure lo stipendio.

E’ la curiosa vicenda dell' ingegnere Tommaso Valerio, 42 anni, originario di Orsogna, nominato nel 2010 direttore generale del Consorzio di Bonifica Chieti Centro, arrestato (domiciliari) ad ottobre 2016 nell’ambito di una maxi inchiesta su traffico illecito di rifiuti inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato ed abuso d’ufficio.

Tra gli altri arrestati eccellenti anche il presidente del Consorzio, Roberto Roberti.

Un’inchiesta che ha fatto molto scalpore anche perché, come raccontò il pm dell’antimafia David Mancini, lo sversamento di liquami nel fiume Pescara da parte del Consorzio di bonifica Centro di Chieti sarebbe «una delle risposte, ahimè tristemente banali, sui motivi dell'inquinamento del mare abruzzese e del mancato rispetto dell'ambiente che ci circonda».

L’indagine si è conclusa nei giorni scorsi e si avvia verso le richieste di rinvio a giudizio.







Subito dopo lo scoppio dell’inchiesta il consorzio ha deciso di lasciarlo a casa il direttore Valerio e, su parere dell’amministratore giudiziario, dopo la sospensione cautelare obbligatoria è stata applicata anche la sospensione facoltativa.

Sette giorni fa una novità: è piovuto sulla testa del ‘sospeso’ Valerio (al suo posto risulta ancora in sella il sostituto Stefano Tenaglia) un nuovo incarico, a chiamata diretta, dal consorzio di Bonifica sud: a lui il ruolo di responsabile della sicurezza delle diga di Chiauci, affidato dal nuovo commissario, Franco Amicone che ha sostituito un mese fa Rodolfo Mastrangelo.

Un posto, quello appena affidato, rimasto vacante proprio dopo che lo stesso Amicone, appena arrivato, aveva licenziato l’ingegnere responsabile Gilda Buda assunta da Mastrangelo a luglio 2016.

Il 23 dicembre scorso, però, Mastrangelo (4 giorni prima dell’arrivo di Amicone) ha trasformato quell’incarico a tempo in incarico a tempo indeterminato, tra l’altro prima della scadenza naturale del contratto fissata al 7 gennaio.

Dunque il 25 gennaio Amicone ha annullato tutto «per inosservanza dell’evidenza pubblica per il reclutamento del personale dettata dalla Legge della Regione Abruzzo n. 19/2013» e perché fino al 30 giugno 2018 c’è il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.







Da qui è discesa la nomina di Valerio «considerando che all'interno della struttura consortile manca la figura professionale dell'ingegnere».

Si è andati allora a pescare all'esterno con un affidamento diretto. Tutto regolare, visto che si tratta di un contratto sotto soglia, inferiore a 40.000 euro. Valerio infatti percepirà 8.000 euro lordi fino al giugno prossimo.

A dare il nulla osta è stato il Consorzio di Bonifica Centro del quale Valerio risulta ancora dipendente. Dunque secondo loro può occuparsi della sicurezza della diga di Chiauci ma non poteva svolgere più il lavoro di direttore né quello di responsabile della diga di Penne, praticamente una bagnarola rispetto all’invaso in provincia di Isernia (8 milioni di metri cubi contro 15) sul quale aleggiano i 10 milioni del masterplan più i 5 milioni di Fondi Sviluppo Coesione Ministero Infrastrutture e Trasporti.







LA PRECISAZIONE

Ci scrive l'avvocato Marco Femminella, difensore di Valerio, facendoci notare una omissione: non abbiamo mai detto chiaramente che al professionista era stata revocata la misura cautelare.

Anzi -ci informa l'avvocato- «con ordinanza del tribunale de L’Aquila del 15 novembre 2016 vi era stato l’annullamento della misura cautelare per insussistenza del carattere di gravità degli indizi raccolti a carico del mio assistito».

Venuta meno la misura cautelare sarebbe venuto meno anche il presupposto della sospensione dal lavoro e solo dopo a Valerio sarebbe stato affidato il nuovo incarico.

Prendiamo atto delle precisazioni e ribadiamo volentieri quanto asserito dal legale facendo rilevare che alla data del nostro articolo (7 febbraio) l’ordinanza citata non era stata divulgata e dunque non era nota. Da documenti pubblicati, invece, è scaturito l’articolo ma tra quelli del consorzio (e a noi accessibili) c’è il provvedimento della sospensione ma non quello della revoca della sospensione.

Ad ogni modo trattandosi di «nuovo incarico lavorativo» ci sembrava abbastanza evidente che si parlasse di persona non ristretta.

L’inchiesta è ancora in corso in attesa delle eventuali richieste di rinvio a giudizio. Il quadro degli indagati non è cambiato.



a.b. (1 marzo 2017)