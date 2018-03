Rifiuti Tollo: ad Ecolan nuovo affidamento in house contestato

»

LANCIANO. Nuove contestazioni su come Ecolan, società per il servizio di igiene urbana, interpreta la norma del cosiddetto affidamento in house. L'ultima chicca riguarda l'affidamento che ha preso, in house, dal Comune di Tollo.

La vicenda l’ha raccontata il deputato Fabrizio Di Stefano (Fi) nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Lanciano.

Secondo Di Stefano il Comune di Tollo avrebbe scoperto una raffinatezza del sistema giuridico: «a scadenza di contratto con la Con.Sac Srl», ha spiegato il deputato, l’amministrazione comunale non ha bandito la gara ma «si è accorto che il contratto era scaduto ed è ricorso alla somma urgenza affidando provvisoriamente, termine che in Italia non è mai troppo restrittivo, il servizio in house providing a Ecolan.

Ecolan ha accettato il servizio in house providing. L'azione per somma urgenza, praticamente, è stata un via libera per affidare a chi si vuole qualsiasi contratto, in questo caso il contratto per la raccolta dei rifiuti».

Di Stefano chiede adesso ad Ecolan e al Comune di Tollo di spiegare cosa significhi house providing: «Lanciano, Ortona poggiavano questo affidamento sul fatto che almeno erano soci del consorzio Ecolan ma, addirittura, il Comune di Tollo non era nemmeno socio del consorzio. Mi risulta che questi dubbi abbiano colto anche la Con. Sac Srl, societa' che gestiva i rifiuti del Comune di Tollo, che infatti ha fatto ricorso al Tar».

Di Stefano ha annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti affinchè si valutino i danni di queste scelta.

«Resto stupito», ha detto ancora il deputato, «da come Ecolan abbia potuto accettare un affidamento in House, quando di House non c'è proprio nulla, e da come hanno pensato di interpretare la gestione in House di un Comune che non fa parte del loro consorzio. Tralasciando il fatto che sul sito del comune di Tollo non c'è traccia di queste delibere e ordinanze, pubblicate solo successivamente, mi viene un ulteriore dubbio; mi rimane semplice fare una sommatoria: ultimamente Ecolan ha preso in gestione Ortona, Tollo; entrambi comuni che vanno al voto in primavera. Non è che albeggia un altro concorso da 350-400 posti che inizierà tra poco, febbraio-marzo, e i cui risultati verranno resi noti dopo le elezioni? Non è che vengono affidati a Ecolan tutti i comuni che vanno a elezioni dopo 6 mesi, vedi Lanciano, con un concorso che parte prima delle elezioni e si chiude solo dopo?»