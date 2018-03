Sanità. Pierangeli contesta contratti e budget, la giunta D’Alfonso li modifica

ABRUZZO. Una delibera pronta da almeno tre settimane che è stata discussa più volte ma che risulta approvata solo lo scorso 26 gennaio 2017. La delibera 20 di fatto recepisce alcune contestazioni avanzate dal gruppo Synergo che comprende le cliniche Spatocco e Pierangeli riguardo alcuni punti del contratto per l’accreditamento delle cliniche, le tariffe, i controlli ed il possibile sforamento mensile.

Nulla di particolarmente eclatante ma la decisione di inizio anno non fa che confermare posizione e trend della giunta D’Alfonso (già espressi esattamente un anno fa e due anni fa) nei confronti della sanità privata ed in particolare della società Synergo, la stessa che tra l’altro aveva intrapreso azioni e pignoramento in danno della Asl di Pescara per recuperare somme relative all’extrabudget degli anni 2010-2011-2012 con una fattura non pagata ma presentata solo a dicembre 2015.

L’impressione che non si dissolve è sempre la stessa: quella del servizio pubblico che in qualche modo si adegua al privato; e non il contrario.



La fine del 2016 è stato cruciale sul tema dell’accreditamento delle cliniche poichè le cliniche hanno dovuto firmare in 10 giorni i nuovi contratti validi fino al 2017.



Il termine ultimo era fissato al 21 dicembre ma non tutti l’hanno rispettato. Peraltro il contratto riguardando anche il 2016, cioè veniva firmato ad anno trascorso con effetto retroattivo.

In ballo ci sono quasi 132 milioni di euro di prestazioni ospedaliere che la Regione chiede di effettuare ai privati perchè si presume che il servizio pubblico non sia in grado di erogarle.

Il nuovo budget è stato fissato nel 2015 e per i successivi anni rimane pressocchè simile.





La delibera che stabilisce tetti e contratti è la 776 del 28 novembre 2016 nella quale, tuttavia, non compaiono gli espliciti pareri di legittimità del dirigente competente del servizio e del direttore di dipartimento.

Secondo il decreto Lorenzin le cliniche private con meno di 60 posti dal 2017 non possono godere dell’accreditamento ma tra le cliniche accreditate, tuttavia, si ritrovava anche quella di Chieti, Spatocco, che al suo attivo di posti letto ne ha 45.

Nella delibera tuttavia che assegnava il budget non si riportavano i nomi delle cliniche ma quelli delle società e, nel caso di Spatocco, la Synergo.



La delibera 20 del 26 gennaio 2017 (approvata in 4: D’Alfonso, Paolucci, Pepe, Sclocco) di fatto modifica lo schema contrattuale tra Regione e cliniche in un paio di punti.

Le modifiche sono state proposte da Synergo e accettate dalla giunta e sono state estese naturalmente anche agli altri operatori per “par condicio” e per il principio di imparzialità a cui le istituzioni pubbliche sarebbero tenute.



Richiesta di modifica del contratto: sarebbe questa la ragione della mancata firma da parte di Synergo mentre il 90% delle altre cliniche ha poi effettivamente accettato il contratto proposto.



Pierangeli e Spatocco invece no.

IL DIROTTAMENTO

Cosa hanno chiesto di modificare gli imprenditori privati?

I punti sono sostanzialmente due e riguardano la corretta ripartizione del tetto di spesa tra le strutture di proprietà della società, cioè la clinica Spatocco di Chieti e Pierangeli di Pescara.

Un altro punto riguarda la presunta illegittimità di talune clausole della disciplina contrattuale proposta dalla Regione che riguarda il volume delle prestazioni erogabili e i controlli sulla appropriatezza o i criteri di ripartizione della spesa preventivata.

Argomenti assolutamente tecnici che però incidono pesantemente sulle modalità di erogazione dei soldi pubblici verso le casse nelle cliniche.

La delibera di novembre aveva già assegnato per il 2016 poco più di 33,6 milioni alla Casa di Cura il Pierangeli e 11 milioni a Spatocco. La stessa cifra anche per il 2017 .



In pratica col primo punto Pierangeli propone di dirottare il budget già assegnato alla clinica Spatocco alla clinica di Pescara.

La Giunta regionale, fatte le dovute valutazioni, si rende conto che alla fine il budget complessivo non muta così come i tetti massimi di spesa, mentre deriva una diversa ripartizione territoriale delle prestazioni che si spostano dalla Asl di Chieti verso quella di Pescara. Alla fine però la proposta del privato viene accettata e a Pierangeli andranno 35,1 e a Spatocco 9,5 all’anno, anche perchè le Asl non si oppongono.



Altro punto importante sollevato da Pierangeli è la possibilità di sforamento del budget su base mensile che non può superare di solito il 10% ma che, invece, si chiede di elevare fino al 30%.



Dunque a conti fatti Regione e cliniche si trovano d'accordo sul fatto che il tetto annuale di spesa sarà frazionato in mensilità con l'obbligo di non superare dei limiti progressivi mensili con una oscillabilità mensile non superiore al 10% del tetto mensile nei limiti della capacità produttiva massima dei posti letto accreditati.

DAL 10% AL 30%

In particolari occasioni segnalate dalle cliniche e autorizzate dalle Asl, però, si può riconoscere una occasionale ed eccezionale oscillabilità compresa tra il 10% e il 30% «a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del budget».

In pratica se nel mese di gennaio la clinica X è accreditata per 100 prestazioni per ragioni eccezionali, una volta autorizzata, ne può compiere fino a 130.

Siccome l'accordo si conclude a fine gennaio la Giunta pensa bene di porre il limite al 30% per le prestazioni precedenti, cioè per tutto il 2016.

Siccome, poi, le pubbliche amministrazioni sono tenute al principio di imparzialità le stesse agevolazioni sono state estese a tutte le altre cliniche che hanno dovuto sottoscrivere un addendum al contratto cotrofirmando le modifiche.





Se questi sono i fatti cristallizzati nel documento ufficiale più difficile è capire le vere ragioni di queste proposte.

Non essendoci ancora i dati ufficiali sulle prestazioni del 2016 non è possibile ancora sapere se la clinica Spatocco, per esempio, abbia o no raggiunto il tetto massimo di spesa; visti i tempi ed il riordino del gruppo potrebbe darsi di no.

In questa ipotesi con la rimodulazione del budget, la Synergo non avrebbe perso le fette di budget assegnate a Spatocco e pur in presenza di un certo extrabudget da parte di Pierangeli (cioè prestazioni non rischieste oltre il tetto massimo).



Ultima notazione, ma è un particolare ininfluente (visto che non comporta di fatto conseguenze) anche nella delibera 20, come nella precedente di novembre, manca il parere favorevole di legittimità dei dirigenti.

Non che si voglia per forza malignare ma se è tutto in regola perchè mai i dirigenti non lo certificano per due volte su due?