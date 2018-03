Uil: «ombre di illegittimità sull’assunzione di due dirigenti alla Asl di Pescara»

ABRUZZO. La Giunta Regionale il 30 dicembre 2016 ha approvato una delibera con la quale si chiede al Direttore del Dipartimento del Welfare il rilascio di un nulla osta all’assunzione di due dirigenti amministrativi presso la Asl di Pescara.



La delibera prende in considerazione una missiva inviata a luglio dalla Asl di Pescara e fatta propria dal presidente D’Alfonso.

Secondo il sindacato Uil però sarebbero molti i profili che renderebbero questa scelta illegittima e inopportuna perchè le priorità sono altre.

«In realtà, più che una richiesta, tale delibera appare una diretta intimazione della Giunta al Direttore del Dipartimento affinché questi provveda al rilascio di un parere positivo che, invece, prevede una serie di verifiche e controlli sui presupposti e sulla liceità dello stesso», spiega la segreteria provinciale Uil, «quel che maggiormente preoccupa è che tutte le parti in causa sembrano ignorare che nel 2017, ancor più che nell’anno appena trascorso, la Asl di Pescara riversa in una situazione economica tale da non riuscire nemmeno a tamponare la gravissima penuria di personale sanitario che investe ogni reparto dei presidi ospedalieri; ci riferiamo in particolar modo agli infermieri, ai tecnici ed agli Oss che a seguito dei drastici tagli del personale precario sono oggi costretti a massacranti turni lavorativi spesso in violazione della vigente normativa in materia di riposi e ciò senza contare la penuria anche di dirigenti medici nei in reparti strategici, come la radiologia del P.O. di Pescara, ove è assente la figura del primario».





Dunque la Uil contesta la valutazione delle priorità e l’assunzione di dirigenti amministrativi per i quali, a luglio, era stata fatta addirittura una richiesta di ben quattro unità a fronte della quale il Commissario ad Acta aveva negato il nulla osta: «qualcuno dovrà spiegare per quale ragione sia improrogabile l’esigenza di assumere dirigenti amministrativi quando nei reparti mancano infermieri, tecnici e primari»

Ai dubbi di opportunità, necessità e convenienza si aggiungono «preoccupanti questioni di legittimità sulle assunzioni stesse», aggiunge la Uil, «essendo vigente una norma finanziaria che vieta l’assunzione stessa di dirigenti amministrativi e non essendone inoltre andato in pensione alcuno, quindi dovendo attingere, ai fini del turn over, a fondi che dovrebbero essere invece destinati a sostituire sanitari ormai posti in quiescenza».