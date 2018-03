Soget Comune Pescara, la gara promessa 14 mesi fa non c'è. Esposto all’Anac

PESCARA. Si apre un ‘caso’ Soget al Comune di Pescara: nel novembre 2015 il Consiglio comunale ha deliberato di indire una nuova gara per l’affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e di realizzare uno studio per verificare la possibilità di internalizzare il servizio stesso.

Un argomento assai spinoso dopo mesi di dure polemiche tra chi voleva far fuori la Soget (5 Stelle tra tutti) e chi ha continuato a firmare proroghe.

Nel mezzo una inchiesta della Procura di Pescara, pm Gennaro Varone, e i riflettori puntati su Gaetano Antonio Monaco, procuratore della Soget, che –dice l’accusa- avrebbe abusato della sua posizione di concessionario e «avallato pretestuose dichiarazioni di inesigibilità del credito». Il fine sarebbe stato quello di ottenere «un ingiusto vantaggio per la Sogetà ed un danno per il Comune derivante dal mancato introito».







Tra gli indagati di questa inchiesta anche i politici abruzzesi Lorenzo Sospiri e Mario Mazzocca (caduta la corruzione è rimasto solo l’abuso d’ufficio) che, oltre a dichiararsi innocenti, più volte hanno manifestato il fastidio per la pubblicazione dei loro nomi a fronte di una lista di molte centinaia di politici coinvolti in tutta Italia. Lista rimasta sempre top secret.

Ma oggi il capogruppo di Forza Italia, Marcello Antonelli denuncia: «dopo 14 mesi di attesa non è stata indetta alcuna gara, non è stato redatto lo studio, e, peggio ancora, l’ultima proroga alla Soget è scaduta il 31 dicembre 2016, dunque a oggi non si comprende a che titolo la società continui a gestire il servizio».

Stamattina Antonelli ha comunicato l’intera vicenda con una lettera ufficiale all’Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac, e al Segretario Generale del Comune in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, chiedendo, di fatto, l’apertura di un’indagine sul ‘caso’ rispetto al quale l’Amministrazione Alessandrini dovrà fornire formali spiegazioni,

La delibera che oggi torna di attualità è la numero 146 del 30 novembre 2015: il Consiglio Comunale deliberò di approvare l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, delle entrate tributarie ICI-IMU-TASI e TARI e delle entrate extratributarie costituite dalle entrate derivanti da violazioni del codice della strada, canoni alloggi di edilizia popolare, rette scolastiche e dei fitti di immobili di proprietà comunale.

Con lo stesso atto il Consiglio deliberò di affidare anche le attività propedeutiche e di supporto all'accertamento delle entrate tributarie comprendenti il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento.

Gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale prevedevano, tra l'altro, che l'esternalizzazione sarebbe avvenuta mediante affidamento in concessione tramite gara ad evidenza pubblica, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, demandando tutta l'attività al dirigente; la durata contrattuale sarebbe stata di due anni eventualmente rinnovabili; all'interno del capitolato d'oneri sarebbe stata prevista la cosiddetta "clausola sociale" secondo i dettami stabiliti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il proprio parere del 13 marzo 2013.

«Trattandosi di concessione di servizi», ricorda Antonelli, «la controprestazione a favore del concessionario sarebbe consistita unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e che, pertanto, l'equilibrio finanziario della gestione sarebbe stato garantito dai proventi dell'aggio sulle somme effettivamente riscosse; la compensazione del concessionario sarebbe avvenuta sulla base di un aggio secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'oneri».



E LO STUDIO?

Non basta: il Consiglio comunale dette mandato al Direttore del Dipartimento Amministrativo dell'Ente di effettuare, entro il termine di 6 mesi dall'approvazione della delibera, uno studio finalizzato alla complessiva rimodulazione delle attività di riscossione di tributi, canoni e tariffe, con particolare riferimento alla ipotesi di internalizzazione del servizio, con la costituzione di una società strumentale quale decisione da assumere alla scadenza dei due anni di affidamento della concessione, anche ai fini del recupero operativo del personale impegnato nei Servizi ‘Back Office’ e ‘Front Office’ del Settore ‘Ragioneria Tributi’.





DOVE SONO FINITE TUTTE LE BUONE INTENZIONI?

«Tuttavia – si legge ancora nella lettera del capogruppo Antonelli -, alla data odierna e cioè dopo oltre quattordici mesi dall'approvazione della deliberazione consiliare, le procedure di gara non sono state ancora avviate, nè tantomeno risulta effettuato lo studio sopra citato il cui completamento era stato richiesto dal Consiglio, come evidenziato, entro il mese di maggio 2016».

Ad oggi l'affidamento in concessione del servizio in questione è stato prorogato, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 803 del 30 dicembre 2015 fino al 30.06.2016 e di nuovo con delibera di giunta n. 441 del 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2016 alla So.G.E.T. S.p.A., mentre non si rileva, a tutt’oggi, l’adozione di atti formali dell'organo di governo tesi alla proroga con decorrenza 1 gennaio 2017.

«Non si comprende dunque a che titolo e a quali condizioni la medesima società continui a gestire il servizio medesimo», ha detto Antonelli che ha coinvolto l’Anac per capire cosa sta accadendo.